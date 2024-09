Кастрация или смърт за кокаиновите хипопотами на Пабло Ескобар

Н евероятното наследство на Пабло Ескобар, легендарния наркобарон от Меделин, продължава да се множи и да генерира както и приходи, така и проблеми.

Може да не очаквате да срещнете диви хипопотами, огромни, полуводни бозайници, произхождащи от Африка на юг от Сахара, в реките – и езерата, блатата, езера, горите и пътищата – в селските райони на Колумбия.

(Видеото е архивно: Роди се изключително рядък вид хипопотам в гръцки зоопарк)

Преди десетилетия Ескобар похарчи част от огромното си състояние, за да сглоби менажерия от екзотични животни, включително слонове, жирафи, зебри, щрауси и кенгурута, в имението си край Дорадал, град на около 10 мили западно от Магдалена.

Пабло Ескобар е бил придирчив към животните, които купува.

Did you Know?

There are Hippos in Columbia. There are up to 100 hippopotamuses (Hippopotamus amphibius) living wild in Columbia, all descended from four once owned by former drug baron Pablo Escobar. pic.twitter.com/TUYpvtSuwh — Gamefarmnet (@Gamefarmnet321) February 1, 2022

"Той не купуваше лъвове, тигри или други големи котки", каза Франсиско Санчес, служител по околната среда в крайречната община Пуерто Триунфо, която включва Дорадал. "Грижата за месоядните животни е много сложна. Просто да ги поддържате нахранени е огромно количество работа."

Ескобар също е решил да отвори менажерията си за обществеността и не е искал хищници да се разхождат свободно из двора. Даването на достъп на обикновените колумбийци "беше начин да стане популярен", каза Санчес.

В началото на 80-те години тълпи стояха на опашка с часове в жегата пред портите на хасиендата, чакайки да се качат на електрически превозни средства и да подскачат над имота покрай слонове, щрауси и други диви зверове.

Санчес е бил гид на една от разходките през 1982 г. "Имаше женски слон, който поставяше хобота си в колите и хората я обичаха", спомня си той.

След като е застрелян в Меделин от колумбийската полиция през 1993 г., местните хора се изсипват в имота и разбиват вилата на Ескобар в търсене на скривалища с пари и оръжия.

След това хасиендата потъна в руини. През 1998 г. правителството конфискува имота и в крайна сметка прехвърля повечето от животните в домашни зоологически градини.

Но няколко хипопотами остават там. Повечето източници казват, че три женски и един мъжки са били считани за твърде опасни за преместване. И така започнаха сегашните проблеми на Колумбия.

Хипопотамите се размножиха.

След като достигнат зрялост, женските хипопотами могат да раждат хипопотамче на всеки 18 месеца и могат да раждат 25 пъти през живота от 40 до 50 години.

Мъжките хипопотами, изхвърлени от стадото от доминиращия мъжки, мигрират другаде, създават свои собствени стада и завземат нова територия. Днес никой не знае точно колко хипопотами обитават реките и езерата в басейна на Магдалена, който обхваща приблизително 260 000 квадратни километра и е дом на две трети от човешкото население на Колумбия.

Към края на 2023 г. официалният правителствен брой е 169, от само 11 хипопотама. Дейвид Ечевери Лопес, ръководител на Службата за управление на биоразнообразието в Корнаре, регионална агенция за околна среда, казва, че може да има 200. Колумбийски биолози наскоро прогнозираха, че до 2040 г., ако не се направи нищо, за да се контролира размножаването им, популацията ще нарасне до 1500.

Хипопотамите ще използват река Магдалена като основен маршрут за разширяване, казва Санчес. "Те ще стигнат чак до морето, защото просто ще следват реката." Той нарича ситуацията "напълно извън контрол".

Присъствието на тези зверове в сърцето на Южна Америка, които се клатушкат през нощта по селски пътеки и се взират в фаровете на джипове и мотоциклети, може да е комично, ако не беше толкова смъртоносно.

В Африка се смята, че хипопотамите убиват около 500 души годишно, което ги прави сред най-опасните животни за хората, според BBC и други източници. И докато засега насилствените сблъсъци в Колумбия са ограничени, обезпокоителните инциденти се увеличават. Зверовете нападaт фермери и унищожиха реколтата.

Хипопотамите са склонни да прекарват дневните часове във водата и да се движат по сушата през нощта, добавяйки към заплашителното усещане за опасност в тъмното, пише The Guardian. Властите са под нарастващ натиск да направят нещо с любимците на Ескобар, получили названието "кокаинови хипопотами" от медиите.

Опасността не се ограничава само до хората. Колумбийски учени бият тревога за въздействието върху екосистемата на региона.

Например, един хипопотам произвежда до 9 кг изпражнения на ден.

В Африка торът отдавна осигурява хранителни вещества за рибните популации в реките и езерата, но през последните години, може би в резултат на затоплянето на температурите, водоемкото земеделие и увеличаващата се суша, торът се натрупва до токсични нива в застояващите басейни, убивайки същите водни организми, които някога са се възползвали от него.

Експертите се опасяват, че същото може да се случи и в Колумбия. А конкуренцията за храна и пространство може да измести видри, западноиндийски ламантини, капибари и костенурки.

#Berlinale2024 Pepe - fictionalized story of Pablo Escobar's hippopotamus and his journey in Colombia This is strikingly looking pic (makes you think of Apocalypse Now), the sounds, the images, the first person hippo narrative (yes he talks!)-all make memorable viewing experience pic.twitter.com/v2I3gZZC81 — Damian Pietrzak (@Damiansport1) February 20, 2024

"Ако живеех в Колумбия, щях да се притеснявам", каза Ребека Люисън, еколог в Крайбрежния и морски институт на Държавния университет в Сан Диего. "Колумбия има голямо биоразнообразие и това не е система, която се е развила, за да поддържа мега-тревопасни животни."

Този странен проблем принуждава колумбийските природозащитници да търсят необичайни решения- като кастрация.

Aлехандро Мира е ветеринар и член на първа по рода си програма за контрол на животните, която се стреми не да улови или "избие" хипопотами, а да ги стерилизира в дивата природа.

Процедурата е сложна, скъпа и понякога опасна както за хипопотами, така и за хората, които я извършват. След успешното пилотиране на програмата миналата година, екипът стерилизира седем хипопотами за три месеца – значително постижение, но по-малко от приблизително 40 кастрации годишно, които според тях ще бъдат необходими за контрол на популацията.

🚨MUNDO: Colômbia decide sacrificar parte dos hipopótamos descendentes dos animais que foram trazidos por Pablo Escobar.



O traficante importou ilegalmente quatro hipopótamos. Atualmente, são mais de 160 animais, que representam ameaça à biodiversidade do país. pic.twitter.com/zWIwnqIwfk — CHOQUEI (@choquei) November 3, 2023

"Имало е стерилизации в зоологическите градини, но нямаше налична информация за това да се прави в дивата природа", каза Мира.

До 2008 г. населението достигна около две дузини и колумбийското министерство на околната среда реши, че е време да действа. Ечевери Лопес, който наскоро е завършил Университета на Антиокия в Меделин с диплома по ботаника, е нает да помага в търсенето на решения.

Една от първите му инициативи е да потърси съвет от експерти по дивата природа в Южна Африка, които посещават Дорадал, за да разследват. "Казаха ми: "Имаш проблем", каза Ечевери Лопес. "Те казаха: "Единственото решение е да ги убием".

На следващата година правителството наема ловец, който да започне да убива хипопотами, но когато в медиите се разпространява снимка, показваща трупа на мъжки хипопотам на име Пепе, който се е скитал на 60 мили от хасиендата на Ескобар, протести в подкрепа на хипопотамите избухват в цяла Колумбия. Ечевери Лопес се оказва озадачен от отговора.

Pablo Escobar, the notorious Colombian drug lord, imported four hippos (Hippopotamus amphibius) to his private zoo at Hacienda Nápoles, his sprawling estate near the city of Medellín, in the early 1980s. Escobar reportedly acquired the animals from a dealer in New Orleans,… pic.twitter.com/WaDw8gOk6O — Legal Nun (@Legalnun) August 4, 2024

"Казвах си: "Помислете колко много хора са убити в Колумбия всеки ден". Това е време, когато продължаващата гражданска война все още отнема живота на повече от 1000 цивилни годишно. "И след това има изблик на защита за хипопотама. Не можех да го обясня." Изправен пред общественото възмущение, министърът на околната среда подава оставка, а убийствата на хипопотами са спрени.

Но това означава да се намери друго решение на проблема.

"Повечето затворени съоръжения не могат да ги поберат", казва Люисън, еколог от Държавния университет в Сан Диего, който също е съпредседател на групата специалисти по хипопотами на IUCN. "Хипопотамите са трудни за отглеждане, те са огромни, а филтрирането на водата" – необходимо за премахване на всички изпражнения – "е скъпо. Повечето зоологически градини, които искат хипопотам, вече имат такъв, а ако нямат, нямат капацитет за него."

Служителите също се опитаха да кастрират химически животните със стрелички, процедура, използвана успешно в зоологическите градини по целия свят. Но хипопотамите се нуждаят от няколко инжекции през няколко месеца в продължение на две години, и се оказа невъзможно да се маркират и проследят свободно отглежданите животни, които са получили първата доза.

В парка близо до Дорадал те хирургически кастрираха дузина млади хипопотами, които са по-послушни и по-лесни за маневриране от възрастните. Но това все пак оставя възрастно население, разпръснато из басейна на Магдалена.

Днес надолу по стръмен склон към някогашното изкуствено езеро на Ескобар, дузина хипопотами се излежават в група. "Те намериха тихо местообитание тук, с много храна, и се установиха", каза Ечевери Лопес.

Популацията в това езеро, където животните прекарват светлата част на деня, достигна около 50 души – най-гъстата концентрация извън парка, и се превърна в първоначална цел на новата кампания за хирургическа кастрация.

What remains of Pablo Escobar's personal zoo happens to be trampling through Colombia... https://t.co/udfgICpOgW #hippopotamus pic.twitter.com/gUiudpQK0x — Treehugger Animals (@TreehuggerTwo) February 20, 2020

Екипът използва следа от моркови, зеле и плодове, за да примами хипопотами в заграждението; след това пружинна врата се затваря. След като бъдат примамени, животните биват застреляни със стрелички за успокоител, което позволява на учените да ги кастрират там, където си почиват.

"Операцията се провежда в дива среда, с опасно животно, с тестисите, скрити дълбоко в тялото", каза той. За да провери дали хипопотамът е в дълбоко състояние на безсъзнание, член на екипа го погъделичка по ушите. Когато не потрепнат, ветеринарните лекари могат да започнат с операцията.

Но привържениците за твърдолинейно решение нарастват. След години на търсене на жизнеспособна алтернатива, Ечевери Лопес ми призна, че вероятно ще трябва да се убият голям брой хипопотами. Всъщност много експерти по хипопотами по света са съгласни.

"Кастрацията може да забави малко растежа на популацията, но не е решение", каза Ян Пухачек, чешки биолог и специалист по хипопотамите. Убиването, каза той, е "единственото нещо, което има смисъл".

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase