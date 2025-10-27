„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

С емейството на Бритни Спиърс е изключително уплашено за нея, след като е видяло кадри, на които тя криволичава опасно, докато шофира към дома си по време на вечерно излизане с приятел, пише Page Six.

Семейството на поп звездата е „ужасено“, че Спиърс „губи контрол“, съобщи Daily Mail , сравнявайки нейното непостоянно поведение с това как се е държала преди срива си през 2007 г., когато си обръсна главата и загуби попечителството над двамата си сина с Кевин Федърлайн.

Според съобщенията семейството сега води кризисни разговори за това как да помогне на Спиърс.

„Има много притеснения. Всички винаги са искали най-доброто за нея, а тя сега показва, че прави лоши избори“, каза източник пред изданието.

„Ужасяващо е“, продължи източникът. „Така че има много разговори за това какво да се прави, ако изобщо се прави нещо. Как можем да я защитим от самата нея.“

Britney Spears’ family ‘terrified’ pop star is ‘losing control’ after video of erratic driving: report https://t.co/uZCVUg1oK0 pic.twitter.com/1ITovrSdp1 — Page Six (@PageSix) October 27, 2025

Някои запознати са предложили Спиърс да бъде поставена отново под попечителство, съобщава изданието, въпреки че противоречивото ѝ попечителство, упражнявано отчасти от баща ѝ, Джейми Спиърс, приключи през 2021 г.

Сложното правно споразумение на Спиърс, при което животът ѝ беше строго контролиран, приключи след 13 години, до голяма степен поради недоволството на феновете ѝ, които създадоха движението #FreeBritney.

„Последния път, когато Джейми се намеси, за да защити децата си, той се превърна в обществен враг номер едно“, каза източникът.

„Хората казваха, че се е опитвал да ѝ открадне парите, което не е вярно“, продължи източникът. „Така че въпросът е дали някой трябва да се намеси, за да ѝ помогне и да се справи с негативната реакция.“

😳 Drunk Britney Spears spotted driving in oncoming traffic🗣️The Daily Mail published a video of the singer drinking at a bar with a woman. After a fun night out, Britney Spears got behind the wheel of her car while intoxicated and drove away. ⚡️⚡️⚡️The video shows Spears running… pic.twitter.com/01XmXyrufw — mặt🌓trăng (@Ay911Moon) October 25, 2025

Представителят на Спиърс не отговори веднага на искането за коментар на Page Six.

Шокиращи видеозаписи, получени от Page Six, показват 43-годишната певица на „Toxic“ да напуска ресторант Red-O в Таузънд Оукс, Калифорния, миналата сряда, въпреки че други хора сякаш я призовават да не сяда зад волана.

Черният кабриолет BMW на певицата направи хаотичен обратен завой, като гумите ѝ заскърцаха.

По-нестабилното ѝ шофиране включваше криволичене в други ленти за автомобили – както и във велоалея – докато се прибираше вкъщи. В един момент тя пресече и централния разделител на пътя.

Britney Spears' family intervention: Star is 'losing control,' say insiders... as nuclear option is discussed and fears of the worst mount https://t.co/2IMknYflik — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 26, 2025

Спиърс напоследък е в заглавията на вестниците заради мемоарите на бившия си съпруг „Мислехте си, че знаете“, в които той отправя сериозни обвинения срещу поп иконата.

Обвиненията включват предполагаема употреба на кокаин, докато е кърмила синовете им - Шон Престън, сега на 20 години, и Джейдън Джеймс, сега на 19 години - и нейното желание да са мъртви.

Говорителят на Спиърс каза на шеста страница от мемоарите на Федърлайн: „Той и други печелят от нея. За съжаление, това се случва след като издръжката за дете с Кевин е приключила. Всичко, за което тя се грижи, са децата ѝ ... и тяхното благополучие по време на тази сензация.“

Докато драмата ѝ с Федърлайн бушуваше, Спиърс твърдеше, че е получила мозъчно увреждане в публикация в Instagram, поради начина, по който твърди, че преди е била контролирана.

„Чувствам се сякаш крилата ми бяха отнети и мозъчното увреждане ми се случи преди много време, на 100 процента... Разбира се, преминах от този труден период в живота си и съм благословена, че съм жива“, написа тя отчасти.

Тя също така обвини Федърлайн в „газлайтинг“ и разказване на „бели лъжи“ за нея в мемоарите си.