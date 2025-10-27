Любопитно

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

27 октомври 2025, 10:24
„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране
Източник: Getty Images

С емейството на Бритни Спиърс е изключително уплашено за нея, след като е видяло кадри, на които тя криволичава опасно, докато шофира към дома си по време на вечерно излизане с приятел, пише Page Six.

Семейството на поп звездата е „ужасено“, че Спиърс „губи контрол“, съобщи Daily Mail , сравнявайки нейното непостоянно поведение с това как се е държала преди срива си през 2007 г., когато си обръсна главата и загуби попечителството над двамата си сина с Кевин Федърлайн.

Според съобщенията семейството сега води кризисни разговори за това как да помогне на Спиърс.

„Има много притеснения. Всички винаги са искали най-доброто за нея, а тя сега показва, че прави лоши избори“, каза източник пред изданието.

„Ужасяващо е“, продължи източникът. „Така че има много разговори за това какво да се прави, ако изобщо се прави нещо. Как можем да я защитим от самата нея.“

Някои запознати са предложили Спиърс да бъде поставена отново под попечителство, съобщава изданието, въпреки че противоречивото ѝ попечителство, упражнявано отчасти от баща ѝ, Джейми Спиърс, приключи през 2021 г.

Сложното правно споразумение на Спиърс, при което животът ѝ беше строго контролиран, приключи след 13 години, до голяма степен поради недоволството на феновете ѝ, които създадоха движението #FreeBritney.

„Последния път, когато Джейми се намеси, за да защити децата си, той се превърна в обществен враг номер едно“, каза източникът.

„Хората казваха, че се е опитвал да ѝ открадне парите, което не е вярно“, продължи източникът. „Така че въпросът е дали някой трябва да се намеси, за да ѝ помогне и да се справи с негативната реакция.“

Представителят на Спиърс не отговори веднага на искането за коментар на Page Six.

Шокиращи видеозаписи, получени от Page Six, показват 43-годишната певица на „Toxic“ да напуска ресторант Red-O в Таузънд Оукс, Калифорния, миналата сряда, въпреки че други хора сякаш я призовават да не сяда зад волана.

Черният кабриолет BMW на певицата направи хаотичен обратен завой, като гумите ѝ заскърцаха.

По-нестабилното ѝ шофиране включваше криволичене в други ленти за автомобили – както и във велоалея – докато се прибираше вкъщи. В един момент тя пресече и централния разделител на пътя.

Спиърс напоследък е в заглавията на вестниците заради мемоарите на бившия си съпруг „Мислехте си, че знаете“, в които той отправя сериозни обвинения срещу поп иконата.

Обвиненията включват предполагаема употреба на кокаин, докато е кърмила синовете им - Шон Престън, сега на 20 години, и Джейдън Джеймс, сега на 19 години - и нейното желание да са мъртви.

Говорителят на Спиърс каза на шеста страница от мемоарите на Федърлайн: „Той и други печелят от нея. За съжаление, това се случва след като  издръжката за дете  с Кевин е приключила. Всичко, за което тя се грижи, са  децата ѝ  ... и тяхното благополучие по време на тази сензация.“

Докато драмата ѝ с Федърлайн бушуваше, Спиърс твърдеше, че е получила мозъчно увреждане в публикация в Instagram, поради начина, по който твърди, че преди е била контролирана.

„Чувствам се сякаш крилата ми бяха отнети и мозъчното увреждане ми се случи преди много време, на 100 процента... Разбира се, преминах от този труден период в живота си и съм благословена, че съм жива“, написа тя отчасти.

Тя също така обвини Федърлайн в „газлайтинг“ и разказване на „бели лъжи“ за нея в мемоарите си.

Източник: Page Six    
Бритни Спиърс Семейни притеснения Опасно шофиране Загуба на контрол Попечителство Психично здраве Кевин Федърлайн Мемоари Кризисни разговори #FreeBritney
Последвайте ни

По темата

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 14 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 13 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 15 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 16 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 6 минути

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 9 минути

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 22 минути

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 36 минути

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 55 минути

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 1 час

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

<p>Катастрофалният ураган &quot;Мелиса&quot;: Ветрове над <span style="color:#ff0000;">250 км/ч</span></p>

Катастрофалният ураган "Мелиса": 1 метър дъжд и ветрове над 250 км/ч

Свят Преди 1 час

Наредени са задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна

,

Защо младите украинци не искат да остават в родината си

Свят Преди 1 час

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

Свят Преди 1 час

„Русия спира само когато е измита в собствената си кръв“, предупреждава украински професор

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Свят Преди 1 час

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Свят Преди 2 часа

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

<p>СО с актуална информация за сметосъбирането в &quot;Люлин&quot; и &quot;Красно село&quot;</p>

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 2 часа

Общината призова за търпение

<p>Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Свят Преди 2 часа

Заподозрените са на около 30 години, произхождат от департамента Сен-Сен Дени близо до Париж и са познати на полицията

<p>Китай призова за край на търговските войни</p>

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Свят Преди 2 часа

Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

Виктория Бекъм с най-личната си изповед

Edna.bg

Дарко Тасевски: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

Gong.bg

Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус при смяната му в Ел Класико

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кола падна от мост на „Цариградско шосе“ (СНИМКА)

Nova.bg