"Как можем да я защитим от самата нея": Семейството на Бритни Спиърс е ужасено от нов инцидент

Б ритни Спиърс изтри профила си в Instagram, скоро след като кадри от опасното ѝ шофиране ужасиха семейството ѝ, предаде Page Six.

Акаунтът ѝ в Instagram не беше достъпен в неделя, 2 ноември, с съобщение: „Съжаляваме, тази страница не е налична за преглед.“

Instagram отбеляза, че „страницата може да е била премахната“.

Акаунтът ѝ в X обаче все още е достъпен за преглед.

Britney Spears deletes Instagram account after terrifying family with erratic behavior https://t.co/IbQv1CHZgZ pic.twitter.com/iBHUR7NRcy — Page Six (@PageSix) November 3, 2025

Неочакваният ход на поп звездата в социалните мрежи идва, след като тя беше заснета да кара опасно.

Черният кабриолет BMW на певицата направи хаотичен обратен завой, като гумите ѝ заскърцаха.

По-нестабилното ѝ шофиране включваше криволичене в други ленти за автомобили – както и във велоалея – докато се прибираше вкъщи. В един момент тя пресече и централния разделител на пътя.

Мениджърът на ресторант Red O в Уестлейк, Калифорния, който обслужваше Спиърс и приятелката ѝ, преди певицата на „Toxic“ да седне зад волана, каза, че тя „не е била в нетрезво състояние“ по време на храненето в луксозното заведение.

„Беше супер спокойна и наистина мила“, каза Оливър Уин пред Us Weekly. „Просто си стоя, хапна и си тръгна.“

„Бях впечатлен колко мила всъщност беше“, добави той. „Работил съм в други ресторанти, посещавани от много знаменитости, и никога не съм виждал знаменитост да е толкова мила, колкото беше Бритни.“

По-късно тя даде мистериозно обяснение за опасното си шофиране.

„Ако някой се чуди, двойничката не бях аз…🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤓“, написа тя в Instagram.

Семейството на поп звездата сравни нейното поведение с това как се е държала преди срива си през 2007 г., когато си обръсна главата и загуби попечителството над двамата си сина – Шон Престън, сега на 20 години, и Джейдън Джеймс, сега на 19 години – които има с бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

Britney Spears deletes Instagram after slew of 'alarming' posts.https://t.co/Bg1dfHZYWm pic.twitter.com/sfXtd6Z8Tt — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) November 3, 2025

„Има много загриженост. Всички винаги са искали най-доброто за нея и тя сега показва, че взема лоши решения“, каза източник пред Daily Mail.

„Ужасяващо е“, добави източникът. „Затова се говори много какво да се прави, ако изобщо има какво. Как можем да я защитим от самата нея.“

Britney Spears has deleted her Instagram account after making a post in a black-laced thong announcing that she had to pay $2 million of her father’s legal bills a settlement with him.



She claimed that there was “no justice” and described the “hurt” caused by her family members.… pic.twitter.com/vg9NO6T2ED — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 29, 2024

Спиърс беше в заглавията миналия месец заради мемоарите на Федърлайн „You Thought You Knew“, който отправи шокиращи обвинения срещу 43-годишната поп звезда.

Тя отвърна на твърденията му, а нейн говорител каза на Page Six, че бившият бек вокалист „печели от нея“, след като плащанията ѝ за издръжка на децата приключиха.