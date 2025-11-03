Любопитно

"Как можем да я защитим от самата нея": Семейството на Бритни Спиърс е ужасено от нов инцидент

"Никога не съм виждал знаменитост да е толкова мила, колкото беше Бритни“

3 ноември 2025, 10:09
"Как можем да я защитим от самата нея": Семейството на Бритни Спиърс е ужасено от нов инцидент
Източник: Getty Images

Б ритни Спиърс изтри профила си в Instagram, скоро след като кадри от опасното ѝ шофиране ужасиха семейството ѝ, предаде Page Six

Акаунтът ѝ в Instagram  не беше достъпен в неделя, 2 ноември, с съобщение: „Съжаляваме, тази страница не е налична за преглед.“

Instagram отбеляза, че „страницата може да е била премахната“.

Акаунтът ѝ в X обаче все още е достъпен за преглед.

Неочакваният ход на поп звездата в социалните мрежи идва, след като тя беше заснета да кара опасно.

Черният кабриолет BMW на певицата направи хаотичен обратен завой, като гумите ѝ заскърцаха.

По-нестабилното ѝ шофиране включваше криволичене в други ленти за автомобили – както и във велоалея – докато се прибираше вкъщи. В един момент тя пресече и централния разделител на пътя.

Мениджърът на ресторант Red O в Уестлейк, Калифорния, който обслужваше Спиърс и приятелката ѝ, преди певицата на „Toxic“ да седне зад волана, каза, че тя „не е била в нетрезво състояние“ по време на храненето в луксозното заведение.

„Беше супер спокойна и наистина мила“, каза Оливър Уин пред Us Weekly. „Просто си стоя, хапна и си тръгна.“

„Бях впечатлен колко мила всъщност беше“, добави той. „Работил съм в други ресторанти, посещавани от много знаменитости, и никога не съм виждал знаменитост да е толкова мила, колкото беше Бритни.“

По-късно тя даде мистериозно обяснение за опасното си шофиране.

„Ако някой се чуди, двойничката не бях аз…🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤓“, написа тя в Instagram.

Семейството на поп звездата сравни нейното поведение с това как се е държала преди срива си през 2007 г., когато си обръсна главата и загуби попечителството над двамата си сина – Шон Престън, сега на 20 години, и Джейдън Джеймс, сега на 19 години – които има с бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

„Има много загриженост. Всички винаги са искали най-доброто за нея и тя сега показва, че взема лоши решения“, каза източник пред Daily Mail.

„Ужасяващо е“, добави източникът. „Затова се говори много какво да се прави, ако изобщо има какво. Как можем да я защитим от самата нея.“

Спиърс беше в заглавията миналия месец заради мемоарите на Федърлайн „You Thought You Knew“, който отправи шокиращи обвинения срещу 43-годишната поп звезда.

Тя отвърна на твърденията му, а нейн говорител каза на Page Six, че бившият бек вокалист „печели от нея“, след като плащанията ѝ за издръжка на децата приключиха.

Източник: Page Six    
Бритни Спиърс Instagram Изтрит акаунт Нестабилно поведение Семейна загриженост Социални мрежи Опасно шофиране Психическо здраве Поп звезда Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Dacia подготвя ново комби, което да конкурира Skoda Octavia

Dacia подготвя ново комби, което да конкурира Skoda Octavia

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Таня Богомилова

Подобриха 37-годишен рекорд на Таня Богомилова

България Преди 9 минути

Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Свят Преди 17 минути

Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“

.

Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

Свят Преди 42 минути

Новият закон цели да създаде „поколение без тютюн“ и да защити общественото здраве

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT
Ексклузивно

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT

Технологии Преди 46 минути

OpenAI наскоро призна, че около 1,2 милиона души седмично водят разговори с чатбота, в които намекват за намерение да посегнат на живота си

<p>Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин</p>

Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“

Свят Преди 52 минути

80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

България Преди 1 час

Автомобилът им се е ударил в канавка, след което се е забил в крайпътно дърво

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Свят Преди 1 час

Досега са върнати 20 тела – сред тях 18 израелци, един тайландски и един непалски гражданин

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

Свят Преди 1 час

Държавният оператор на електропреносната мрежа на Украйна, „Укренерго“, съобщи в събота, че ще наложи ограничения за потреблението на енергия в някои райони на страната

.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

Свят Преди 1 час

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия

<p>Единственият оцелял от катастрофата на Air India: &quot;Аз съм най-големият <strong>късметлия&nbsp;</strong>на света&quot;</p>

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

Свят Преди 1 час

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик

Дрон затвори летище Бремен за час, тревога за въздушния трафик

Свят Преди 1 час

Първоначално не е станало ясно кой контролира дрона

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

България Преди 2 часа

55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана до „Пирогов“ с множество изгаряния и с опасност за живота

<p>Социалният министър с добри новини за пенсиите и&nbsp;за майчинството през втората година</p>

Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

България Преди 2 часа

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

България Преди 2 часа

Причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи директорът на Областното пътно управление-София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Свят Преди 2 часа

„Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“, каза американският президент на въпрос дали САЩ планират удари на сушата

<p>20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София&nbsp;</p>

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

България Преди 2 часа

Полицията не може да каже дали всички тези палежи са дело на един и същи човек

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

Стана ясна истинската причина принц Уилям да ненавижда чичо си Андрю

Edna.bg

Ботев Пловдив: Заплахите за изпращане в "Б" група не ни плашат, защото имаме най-добрия играч в шампионата

Gong.bg

Лудогорец обяви пресконференция

Gong.bg

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

Nova.bg

Работник е с опасност за живота след трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Nova.bg