Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

З елето се очертава като една от определящите хранителни тенденции за 2026 г, съобщава Fox News.

Някога известен с безвкусни гарнитури, зеленчукът се преосмисля като универсален и достъпен кухненски продукт.

(Във видеото: Земеделски производител от Кнежа унищожава тонове зеле заради ниски цени)

Ерин Кларк, автор на готварски книги от Уисконсин и основател на WellPlated, каза пред Fox News Digital, че промяната отразява променящите се приоритети сред домашните готвачи, включително разходи, хранителна стойност и гъвкавост в кухнята.

„Зелето преживява ренесанс, защото домашните готвачи най-накрая откриха това, което готвачите знаят от години“, каза тя. „Когато се приготви правилно, е абсолютно вкусно“.

„Нараства и цената на зеленчуците, които са бюджетни, достъпни през цялата година и невероятно универсални“, каза тя.

„Зелето отговаря на всички тези изисквания, като същевременно се вписва в различни хранителни предпочитания“.

Кларк каза, че текстурата и методът на готвене са от решаващо значение за хората, които смятат, че не харесват зелето.

Тя препоръча да се нареже на тънки филийки и да се готви на силен огън, докато придобие златисто-кафяви, карамелизирани краища, които подчертават естествената му сладост.

Диетологът от Ню Джърси Ерин Палински-Уейд, автор на „Двудневната диабетна диета“, казва, че зелето предлага забележителни ползи за здравето в сравнение с много често консумирани зеленчуци.

„Зелето е кръстоцветен, нискокалоричен зеленчук, който в сравнение с популярна алтернатива като марулята, осигурява по-високи нива на витамин С, фолат и калий“, каза Палински-Уейд.

Изследванията свързват съединенията, открити в кръстоцветните зеленчуци, с противовъзпалителни и антиоксидантни ефекти, заедно с потенциални ползи за здравето на червата и защита срещу някои видове рак и сърдечно-съдови заболявания , добави тя.

Въпреки че зелето предлага редица ползи, Палински-Уейд каза, че то може да не е идеално за всички, особено за тези с храносмилателни проблеми.

Тя отбеляза, че зелето може да причини газове или подуване на корема при някои хора поради високото си съдържание на фибри, особено когато се консумира сурово или в големи количества.

Палински-Уейд каза, че готвенето на зеле може да го улесни за храносмилане, като същевременно запазва много от хранителните му ползи.

Тя предложи леко сотиране или задушаване на зеле, вместо да се вари, за да се запазят хранителните вещества, като същевременно се подобри текстурата и поносимостта.