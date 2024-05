Запознайте се с мегараптора: Нови динозавърски следи разкриват колко са големи хищниците

З абележително съвпадение е довело до това, че на кална плоча от късната креда са запазени отпечатъци от два различни вида хищници.

(Във видеото може да научите повече за: Възможно е у нас да са открити два нови вида динозаври)

Още по-удивително е, че единият от тези отпечатъци е от неизвестен досега вид, по-голям от всички открити досега грабливи птици. Докато не открием костите, не можем да знаем много за съществата, наречени Fujianipus yingliangi, но се предполага, че те са били високи 1,8 м в областта на хълбоците и дълги ужасяващите 5 м, много по-големи от вече свръхголемите велосираптори от „Джурасик парк“. Очаквайте бъдещи появявания на големия екран.

Отпечатъците от краката на рапторите се отличават с това, че са имали само два носещи нокътя. Един от четирите им нокътя на всеки крак е бил малък. Вторият нокът е бил по-голям и ролята му е дискусионна, като първоначално е бил предложен за нападение на съперници и заплахи. Въпреки това д-р Антъни Ромилио от Университета на Куинсланд заяви пред IFLScience, че понастоящем предпочитаната теория е, че той е бил използван за задържане на плячката, докато устата я разкъсва.

Каквато и да е била целта му, този нокът е станал толкова специализиран, че не се е използвал за ходене, което прави отпечатъците на хищниците лесно различими от тези на всички останали семейства динозаври.

Древната кал в префектура Лонгян, Фудзиен, Китай, съхранява забележително разнообразие от отпечатъци на динозаври, но един хоризонт е особено забележителен, тъй като съдържа два комплекта отпечатъци на хищници. Единият комплект е малък и се смята, че произхожда от еднометров велосираптор, който е бил значително по-дребен, отколкото го представят във филмите. Другите отпечатъци обаче са дълги около 36 см.

„Съществува правило, според което дължината на отпечатъка се умножава по четири, за да се получи височината на динозавъра в областта на бедрата“, казва Ромилио пред IFLScience.

Дори това би означавало, че става дума за същество, значително по-голямо от човек. Въпреки това Ромилио добави, че там, където сме успели да съпоставим кости на хищници с отпечатъци, сме установили съотношение „повече от 5,5 пъти“. Това би могло да означава същество, чиито бедра биха се извисявали над повечето хора, дори без да се притесняваме за останалите. Ромилио и съавторите му са се спрели на оценка някъде по средата.

„Когато хората си мислят за хищни динозаври, те най-вероятно се сещат за тези от филмите за Джурасик парк - хора с човешки ръст, мускулести, агресивни ловци“, казва Ромилио в изявление, изпратено по имейл.

„Но тези следи са оставени от една малка група от семейство Велоцираптори, известна като Троодонтиди, която се е появила в края на юрския период преди около 95 милиона години“, споделя Ромилио.

„Интересно е, че част от нашия изследователски екип е работил и по най-малките динозавърски следи в света - следи от грабливи птици в Южна Корея, които са дълги само един сантиметър. Това само показва невероятния диапазон от размери сред грабливите динозаври, подчертавайки тяхната адаптивност и екологично разнообразие“, добавя Ромилио.

Въпреки че има данни, че семейството на грабливите птици е достигнало значителни размери в арктическите райони, тези отпечатъци показват нещо по-голямо от това, което сме виждали досега, и много по-южно от всичко, което е било наблизо. Името Fujianipus yingliangi отразява местоположението на следите.

Something you wouldn't want to meet in the dark? A megaraptor.



Megaraptors were carnivorous dinosaurs with large, sickle-like claws. They, & a plethora of birds, were discovered in an @NSF-supported fossil study at @UTAustin. https://t.co/vRD4DN0lN0



📸 M. Alvarez/G. Diaz pic.twitter.com/FuoF6ZCFv9