Това ще убие човечеството, ако не предприемем спешни мерки

Б роят на хората, починали заради екстремни горещини, се е увеличил с 68 процента в глобален мащаб през последните две десетилетия и възлиза на няколкостотин хиляди души, съобщи ТАСС, позовавайки се на изследване, направено от британското списание "Лансет", предава БТА.

Generations in jeopardy—New @LancetCountdown report reveals governments' and companies' persistent over-dependence on #FossilFuels is threatening a liveable future for us all. Access the 2022 update: https://t.co/miqmrBwFxu #LancetClimate22 pic.twitter.com/CcDcZuoYZS

"Преживяваме критичен момент, екстремните метеорологични условия оказват пряко въздействие върху здравето, изостряйки по-специално сърдечносъдовите и респираторните заболявания", се посочва в извадка от доклада на изследователите, цитирана от испанския вестник "20 минути" (20 Minutos).

Повишаването на температурите допринася и за "разпространението на опасни патогени, и по-специално на тези, които причиняват малария и холера", отбелязват още експертите.

Данните, предоставени от изследователите, показват, че броят на дните, в които се наблюдават необичайни метеорологични условия, се е увеличил с 61 процента за последните 20 години. Само в Испания и Португалия горещините тази година отнеха живота на 1700 души.

This year’s UK heatwaves reached temperatures that were ‘virtually impossible without human-induced climate change’.



Extreme heat could affect around 14% of Earth’s population as the world warms by 1.5°C, putting many people's health at risk. [3/4]https://t.co/T42WAND14y