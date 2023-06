Милиардерите, които живеят скромно

Ч есто си представяме, че животът на милиардер е изпълнен с лукс и отдаване на удоволствия, но за много тях, които са израснали с по-пестеливи ценности, ежедневието им е съвсем различно. Тези хора са постигнали всичко с упорит труд и добре направени инвестиции. Много от тези пестеливи милиардери продължават да водят скромен начин на живот, фокусиран върху съзнателния живот.

Уорън Бъфет

Вземете Уорън Бъфет за пример. Третият най-богат човек в света е известен със своята спестовност. Според The Wall Street Journal той все още живее в същата къща, с пет спални в Омаха, която си купил през 1958 г. за 31 500 долара. Също така се вози из града с осемгодишен Cadillac XTS и предпочита да не лети с частни самолети или да отсяда в скъпи курорти, когато пътува в чужбина.

Бил Гейтс

Бил Гейтс е другият милиардер, който е възприел пестеливия начин на живот. Въпреки че лесно би могъл да си го позволи, Гейтс не харчи пари за билети за първа класа или частни самолети. Кара спортна кола Porsche 959 от 1987 г. и купува дрехите си на намаления от магазини като Kmart и Target, вместо да харчи хиляди долари за дизайнерски облекла.

Марк Зукърбърг

Подходът на милиардера Марк Зукърбърг към парите отразява и скромното му възпитание, както и отдадеността му да помага на другите. Той носи само един тип тениски (сиви, с качулка Hanes), които купува от Walmart за по-малко от $20 всяка, така че да не се налага да се тревожи, за това какво ще носи всеки ден. Това му позволява да има повече време, в което да се фокусира върху управлението на компанията си - Facebook Inc. Друг интересен факт за Зукърбърг е, че дарява 99 процента от акциите си във Facebook – на стойност около 45 милиарда долара – на благотворителни кампании.

Заключение

Тези примери показват, че въпреки безбройните възможности, които богатството може да отвори пред хората, това съвсем не означава, че те непременно трябва да се поддават на всяка прищявка или екстравагантност, за която се сетят. Много милиардери живеят скромно, за да могат да съсредоточат силите и енергията си върху важните за тях неща – като дългосрочни проекти, инвестиции, благотворителни каузи, без да бъдат притиснати от материализъм или ненужни разходи. Като живеят съзнателно и са внимателни към парите си, те показват, че истинското богатство идва от това коклко добре използваме нашите ресурси, а не от количството пари, които притежаваме.