"Опенхаймер" спечели "Оскар" за най-добър филм

Б иографичната драма "Опенхаймер" помете конкуренцията на "Оскарите", най-голямата вечер на Холивуд за годината, със седем награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор, увенчавайки една триумфална година за режисьора Кристофър Нолан.

Майсторската драма на Нолан за бащата на атомната бомба, част от огромния феномен "Барбенхаймер" от миналото лято, също спечели награди за главната роля на Килиън Мърфи и поддържащата роля на Робърт Дауни Джуниър.

Нолан, британско-американски режисьор, приветстван като талант на цяло поколение, каза, че филмът като форма на изкуство все още има накъде да расте.

"Не знаем накъде ще тръгне това невероятно пътуване оттук нататък. Но знаейки, че смятате, че съм значима част от него, означава всичко за мен", допълни той.

"Опенхаймер" беше номиниран за 13 награди, но дори със седем статуетки през нощта той все пак се превърна в един от най-награждаваните филми в историята на Академията.

Робърт Дауни Джуниър беше признат за звездното си представяне като политическия враг на Дж. Робърт Опенхаймер Люис Щраус.

"Бих искал да благодаря на моето ужасно детство и на Академията, в този ред", каза Дауни, след като прие статуетката.

Дауни, който беше обект на шега от водещия Джими Кимъл за добре документираните му проблеми с наркотиците, щедро благодари на съпругата си Сюзън за нейната подкрепа.

"Тя ме намери като изоставено кученце и ме върна към живота", каза той.

Представата на Нолан за човека, когото той нарече "най-важният човек, живял някога" също грабна награди за монтаж, операторско майсторство и най-добра оригинална музика.

Историята за разработването на ядрени оръжия беше разпозната в една нощ, в която барабанният ритъм на войната не е далеч.

"Направихме филм за човека, създал атомната бомба. И за добро или за лошо, ние всички живеем в света на Опенхаймер, така че наистина бих искал да посветя това на миротворците навсякъде", заяви Мърфи, докато приемаше своята награда.

I'm just Ken

Другият огромен успех на 2023 г., поп феминисткият блокбъстър на Грета Геруиг "Барби", беше широко представен по време на галата в Лос Анджелис.

Докато филмът, който събра 1,4 милиарда долара в боксофиса, спечели само един "Оскар" за най-добра оригинална песен, забавлението, което генерира, осигури добро настроение за цялата вечер.

Номинираният за поддържаща роля Райън Гослинг направи звездно изпълнение на "I'm just Ken", придружено от китариста на Guns 'n Roses Слаш, както и от някои от екранните му приятели като Симу Лиу и Мизеро Нкути Гатва.

Изпълнението премина в караоке сесия, докато Гослинг предаваше микрофона на някои от гостите от A-списъка.

"What Was I Made For?" ("За какво бях създаден?") на Били Айлиш беше печелившата песен от летния хит.

22-годишната певица, която представи прочувствено изпълнение, вече има два Оскара след предишна победа преди две години за темата за Джеймс Бонд „Няма време за умиране“ с нейния брат Финиъс О' Конъл.

Четири победи за "Клети създания"

Ема Стоун спечели най-добра актриса за дръзкото си изпълнение в сюрреалистичния, в стил Франкенщайн "Клети създания", който спечели три други приза.

Тя изпревари Лили Гладстон, която се кандидатира да стане първият индианец, спечелил актьорски Оскар за ролята си в криминалната сага на Мартин Скорсезе „Убийците на цветната луна“.

Стоун, която преди това спечели Оскар за "Ла Ла Ленд", отдаде почит на другите жени в своята категория.

Стоун победи и Сандра Хюлер от „Анатомия на едно падане“. Но френският съдебен трилър не се прибра с празни ръце, тъй като победи конкуренцията за най-добър оригинален сценарий.

Съавторът на сценария Жюстин Трие разкри зад кулисите, че песента на 50 Cent, която е част от филма, първоначално е щяла да бъде песен на Доли Партън.

"Но те отказаха да ни дадат правата", каза тя пред репортери.

Освен наследството на "Опенхаймер", имаше няколко други напомняния за жертвите на човешките конфликти.

Обединеното кралство спечели първия си "Оскар" за най-добър международен филм с драмата за Аушвиц "Зона на интерес", която също грабна наградата за най-добър звук.

Няколко номинирани носеха игли на ревера, призоваващи за прекратяване на огъня във войната между Израел и Хамас в ивицата Газа, докато спорадични протести избухнаха около периметъра за сигурност на събитието.

Имаше и препратки към войната в Украйна със статуетка за най-добър документален филм за "20 дни в Мариупол" и кратка почит към руския опозиционер Алексей Навални, обект на миналогодишния документален филм, спечелил "Оскар".

