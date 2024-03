Документи, свързани със създаването на атомната бомба от Опенхаймер, се продават на търг (СНИМКИ)

Д окументи, свързани с изобретяването на атомната бомба, сред тях и писмо, подписано от Робърт Опенхаймер, се продават на търг в САЩ, докато едноименният блокбъстър участва в надпреварата за наградите "Оскар", предадоха АФП и "Асошиейтед прес".

Сред предметите, предложени на търг в Бостън, е документ, проследяващ тайното създаване на атомната бомба в лабораторията Лос Аламос в Ню Мексико. Озаглавен "Докладът Смит" на името на автора си Хенри Смит, текстът е представен за първи път пред медии на 12 август 1945 г., няколко дни след бомбардировките на Хирошима и Нагасаки, при които загиват съответно около 140 000 и 74 000 души, отбелязва АФП.

От аукционната къща "Ар Ар" казват, че докладът е 200 страници и е написан преди тестването на първата атомна бомба в Ню Мексико. Под него са се подписали Опенхаймер и още 23-ма учени и административен персонал, свързани с проекта, сред които Енрико Ферми, известен със създаването на първия ядрен реактор, носителите на Нобелова награда за физика Ърнест Лорънс и Джеймс Чадуик, който е откривателят на неутрона.

В събота наддаването за този документ беше достигнало сумата от над 35 000 щатски долара. Продажбата трябва да приключи в сряда, отбелязва АФП.

Друг експонат, включен в търга, е напечатано на машина писмо от Робърт Опенхаймер, в което той описва изобретението като "оръжие за агресори".

