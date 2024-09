Учени разработват двигател за "безкрайни" космически пътувания

У чени във Великобритания работят над нов ракетен двигател, който може да предостави възможност за "безкрайно" изследване на далечния Космос, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Идеята е да се използва всякакъв вид метал като гориво.

Екипът от университета на Саутхемптън е на мнение, че метали, открити на комети и луни, могат да задвижват космически кораби до региони от Вселената, смятани преди за "недостижими", отбелязва Пи Ей мидия/ДПА.

"Изследването на далечния Космос може вече да не се ограничава до научната фантастика, след като учените започнаха да тестват ракетен двигател, който обещава смело да стигне по-далеч от всякога", казва говорител на висшето училище.

🚀 So, apparently, just one month in space can turn your heart into an old relic. Scientists found that human heart tissue shows signs of aging faster than a cat’s nine lives in microgravity! 🐱💔 NASA better buckle up—space travel might come with a sid https://t.co/XNOyejuSsw