Преди 540 милиона години: Това е първото животно, което е излъчвало светлина

Ф еноменът биолуминесценция за първи път се е развил при животни преди най-малко 540 милиона години, установи ново проучване.

Първите животни, които някога са светели по този начин, са били морски безгръбначни, наречени октокорали, се посочва в проучването, проведено от изследователи от Националния природонаучен музей на Смитсониън.

Биолуминесценцията се отнася до сиянието, което някои морски организми могат да произведат. Сиянието може да накара тези животни да изглеждат сякаш произвеждат електричество, излъчвайки красива цветна светлина. Феноменът се причинява от химическа реакция, произвеждаща светлина, в тялото на организма.

Преди това учените смятаха, че странното явление се е появило за първи път при морските ракообразни, наречени остракоди, преди около 267 милиона години. Това никога не е било сигурно, тъй като странната способност е трудна за изучаване. Тези нови открития обаче предполагат, че това всъщност е много по-стара черта на някои животински видове.

“Знаехме, че биолуминесценцията е древна черта, но не предполагахме, че предшественикът на всички октокорали е биолуминисцентен, така че това е вълнуващо! Сега знаем, че тази химическа реакция се е развила около времето, когато животът на Земята бързо се диверсифицира, преди 540 милиона години", казва авторът на изследването Даниел ДеЛео.

This animal was first to emit light—540 million years ago https://t.co/qsdhZFSw6u