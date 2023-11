“Подземна галактика”: Уникалната пещера в Нова Зеландия, осветена в синьо и зелено

П ещерите на светещите насекоми Уайтомо в Нова Зеландия могат да се похвалят с уникална луминесцентна изложба от светещи червеи и с невероятна акустика.

Това е едно от най-уникалните естествени места на Земята, където можете да се насладите на оперна музика, посочва IFLScience.

Звучи странно, но е вярно: акустиката на пещерите Уайтомо в Нова Зеландия е наистина невероятна. В най-високата камера на пещерната система, която е известна като "Катедралата" заради прочутия си резонанс, известни артисти са изнасяли концерти.

The amazing Waitomo Glowworm Caves! The Waitomo Glowworm Caves in New Zealand's North Island are limestone formations illuminated by unique glowworms, attracting visitors with boat tours through the phosphorescent interiors. pic.twitter.com/Od91oAkKtw

Уайтомо е известен и като пещерите на светещите червеи, а светлинното шоу е също толкова завладяващо. Таваните ѝ блестят като галактика, съставена от хиляди светлинни червеи Arachnocampa luminosa. Този вид насекоми са уникални за Нова Зеландия.

Когато пораснат, светлината на тези насекоми значително намалява. Червеите обитават влажни места в горите, потоците и пещерите.

Подобно на други светещи червеи и светулки, A. luminosa е способна да излъчва биолуминесцентни светлини в зелено и синьо, но едва през 2018 г. учените са открили, какво предизвиква това явление.

Уайтомо е разделена на две нива, като горната половина е суха и пълна с пещерни образувания, формирани в продължение на 30 милиона години. В същото време долната половина част представлява сложна система от проходи с водни потоци, пълни с блестящи светещи червеи, които в крайна сметка водят до най-високата камера в пещерата: “Катедралата”.

These are not scenes from a movie or a photoshop. These are real Glowworms in New Zealand caves



Thousands of glowworms emit this soft blue light, resembling a starry night sky. You can take boat tours to witness this spectacle pic.twitter.com/CqPxzOFxhd