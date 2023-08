Защо жабите светят, когато е тъмно

П рез 2017 г. учени обявиха природно чудо, някои жаби светят в здрачa, чрез флуоресцентно съединение, което не сме виждали преди в природата.

По това време не беше известно колко вида жаби могат да излъчват тази флуоресценция.

Изследване на 151 вида южноамерикански жаби, показва каква е степента на флуоресценция на всеки отделен вид. Данните от изследването сочат, че флуоресценцията е обвързана със зрението на жабите.

Според учени излъчването на светлина оказва влияние на начина, по който жабите си сигнализират една на друга. Те смятат, че флуоресценцията отблъскване на хищниците.

„Чрез теренно проучване в Южна Америка открихме и документирахме модели на биофлуоресценция в тропическите земноводни“, пише биологът Кортни Уичър от Държавния университет на Флорида.

Frogs Glow at Twilight, Perhaps to Find Each Other in The Shadows. #THEGIRLS #animal #frog pic.twitter.com/YTnixeFjB7

"Много неща в животинското царство светят, но причината не винаги е очевидна", посочват учени.

Флуоресценцията е вид блясък, създаден, когато светлината се абсорбира и излъчи отново при различна дължина на вълната, и се наблюдава при много видове, включително акули, хамелеони и саламандри. Костите също флуоресцират, обясняват учени.

Биофлуоресценцията, произведена в кожата на жабите, е различна от флуоресценцията на други светещи животни.

Синята светлина, която е най-близо до естествения здрач на Земята, произвежда най-силна флуоресценция, а самата флуоресценция се появява предимно в два различни пика на видимата светлина – в зелен и оранжев, посочват учени.

Sometimes, organic chemistry photos can be pretty to look at.



Fluorescent compound organic layer.



This website source is a collection of such chemistry imagery: https://t.co/nCoJSVvJe3, cc attr-nc-nd 4.0 pic.twitter.com/iBfHEdF1dG