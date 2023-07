"Това е нещо ново за тях“: Ирина Шейк и Том Брейди "хванати" от папараци

Т ом Брейди се радва на "случаен" романс със супермодела Ирина Шейк, потвърждават множество източнициx.

"Това е нещо ново и в момента е напълно непринудено", разказва вътрешен човек.

45-годишният куотърбек от НФЛ в оставка и руската красавица прекараха уикенда заедно в дома на Брейди в Лос Анджелис. Двойката беше заснета да флиртува в неговия Rolls-Royce, както и да се разхожда по улицата.

37-годишната Шейк е първата приятелка на Брейди след развода му с бразилския супермодел Жизел Бюндхен.

Двамата се запознаха през юни на пищната сватба на милиардера, наследник на изкуство, Джо Нахмад и модела Мадисън Хедрик в Сардиния, където сред гостите бяха още Леонардо ди Каприо и тенис звездите Серена и Винъс Уилямс. Един от присъставащите разказа, че Брейди е бил заобиколен от приятелите на Хедрик по време на тържеството - включително и от Шейк.

