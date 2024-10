Това е най-добре свързаното летище в света

С поред нови данни на фирмата за авиационни анализи Cirium летище IGA в Истанбул, което беше открито само преди шест години през 2018 г., е разкрито като най-добре свързаното летище в света.

Летище Истанбул, заемащо първокласно местоположение в Турция, където се срещат Изток и Запад, предлага впечатляващите 309 полета без междинно кацане до дестинации в цял свят. Повечето от тях са на Turkish Airlines, която обслужва повече държави от всяка друга авиокомпания.

Около 90 милиона пътници годишно преминават през този глобален център, което го прави седмото най-натоварено летище в света, а годишният му капацитет е 200 милиона.

Това може да се окаже полезно, тъй като въздушният трафик през първата половина на 2024 г. е надхвърлил нивата от 2019 г. за първи път от началото на пандемията Ковида-19.

„Нашето стратегическо местоположение на кръстопътя на Европа и Азия ни позволява да служим като жизненоважен център за международни пътувания. Ние също така доказахме, че сме най-устойчивото летище, като се възстановихме най-бързо след пандемията Ковида-19 и достигнахме броя на пътниците преди пандемията преди всяко друго летище в света“, казва Селахаттин Билген, главен изпълнителен директор на летището, в изявление за CNN.

Следващите в списъка са три европейски летища: Франкфурт - № 2, Париж - Шарл де Гол - № 3 и Амстердам - Схипхол - № 4.

Франкфурт е финансов център и база на германския флагмански превозвач Lufthansa, една от най-големите авиокомпании в Европа. Схипхол е добре разположен в сърцето на Европа, което му дава предимство пред такива летища като лондонското Хийтроу, което се намира на остров в края на континенталното действие и чиито планове за разширяване са възпрепятствани от гъсто населеното му място.

Най-добре свързани в Северна Америка

С 270 обслужвани дестинации без междинно кацане, Чикаго О'Хеър е най-добре свързаното летище в Северна Америка, като се изравнява с това на Схипхол на 4-то място.

Международното летище в Дубай е под номер 6 с 269 дестинации без междинно кацане. През 2023 г. Дубай е обслужил около 87 млн. пътници, което е с почти цяла една трета повече, отколкото през 2022 г., според данни на Международния съвет на летищата.

Друго американско летище е на 7-мо място: Dallas Fort Worth International. Както се казва, в Тексас всичко е по-голямо, а Далас Форт Уорт е второто по големина летище по площ в САЩ, веднага след Денвър Интернешънъл в Колорадо.

Международното летище Шанхай Пудонг е под номер 8 и е най-добре свързаното летище в Азия, обслужващо 243 дестинации без междинно кацане.

Най-натовареното летище в света по брой пътници, Атланта Хартсфийлд-Джаксън Интернешънъл, е под номер 9 и обслужва 237 дестинации без междинно кацане.

Последното място в топ 10 се заема от летище Фиумичино в Рим с 234 дестинации без междинно кацане.

През април тази година римското летище получи наградата за най-добра обработка на документите за сигурност на летището в света в годишното проучване на британския сайт за преглед и класиране на авиокомпании и летища Skytrax.

