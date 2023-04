„Това е моето тяло“: Рейчъл Макадамс позира с косми под мишниците

Р ейчъл Макадамс показа тялото си в минимално редактирана фотосесия, показваща естествената ѝ красота, окосмяване под мишниците и всичко останало.

Актрисата показва космите, докато се излежава на плюшен диван в снимки за Bustle. Окосмяването се вижда и на друг кадър, на който Рейчъл позира в бяла рокля без ръкави, която е плътно по тялото ѝ.

Рейчъл, която споделя син и дъщеря с партньора си Джейми Линден, каза пред Bustle: „На тази снимка нося латексово бельо. Но имам две деца. Това е моето тяло и мисля, че е толкова важно да не го прикривам. Добре е да изглеждате по най-добрия начин, да работите и да сте здрави, но това е различно за всеки“, добави тя.

В дългото си интервю за Bustle Рейчъл призна, че все още се чувства „виновна“, че си е взела двугодишна почивка от Холивуд, в разгара на кариерата си в средата на 2010-те, за да „запази разума си“.

Докато разсъждава върху шокиращото си решение да откаже главните роли в „Дяволът носи Прада“, „Мисията невъзможна III“, „Железният човек“ и „Стани умник“, актрисата разкри, че прекъсването ѝ я е накарало да се чуди дали „зарязва кариерата си

„Чувствах се виновна, че не се възползвах от възможността, която ми беше дадена, защото знаех, че съм на такова щастливо място“, призна тя. „Но също така знаех, че не се шегувам с моята личност и това, което ми трябва, за да остана здрава.“

Rachel McAdams returns for the long-awaited, totally adorable adaptation of #ItsMeMargaret.



Below, Bustle’s April cover star speaks to @_sleach about @margaretmovie, taking breaks from acting, and her aesthetic sensibilities. https://t.co/cyBc43kvvo