Ким Кардашиян вече е с руса коса

43-годишната риалити звезда Ким Кардашиян привлече вниманието на наградите на GQ "Мъж на годината" в четвъртък, като дебютира със супер елегантна руса прическа, съчетана с велурена рокля с деколте и готически детайли. Тя допълни визията си с множество златни пръстени и дълъг кафяв маникюр.

Kim Kardashian Debuts Sleek Blonde Hairstyle at 'GQ' Men of The Year Awards in Los Angeles

Кардашиян беше обявена за магнат на годината на церемонията по награждаването, след като успешно пусна колекция за мъже от нейната марка оформящо облекло SKIMs.

Към реалити звездата се присъединиха на бляскавото събитие, проведено в хотел Chateau Marmont в Лос Анджелис, нейната майка Крис Дженър, певецът Джон Леджънд, Меган Ти Сталиън и актрисата Меган Фокс. Парис Хилтън също беше забелязана вечерта заедно с 28-годишната певица Дуа Липа .

Меган Фокс съчета яркочервена прическа боб с бяла мини рокля с отворени рамене и заострени обувки за галата - и към нея се присъедини годеникът ѝ Machine Gun Kelly. Двамата се сгодиха през януари 2022 г., запечатвайки съюза си, като пиеха „кръвта на другия“.

Megan Fox at the GQ Men of the Year Party 2023 at Bar Marmont on November 16, 2023



📸: gettyimages

Въпреки че получи признание за своята предприемчивост от GQ, Кардашиян не е единствената бизнесдама в семейството си. В скорошно интервю за изданието звездата разкри, че 10-годишната ѝ дъщеря Норт Уест, която тя споделя с бившия си съпруг Кание Уест , продава лимонада, за да печели пари.

Kim Kardashian in blonde tresses was a look at the 2023 GQ Men Of The Year😍

„Тя взема огромна кана, пълни я с лимонада и застава на ъгъла“, обясни тя на GQ. „Тя има маса, столове и хладилник, за да се охлади лимонадата. Приятелите ѝ помагат, така че тя разделя парите с тях."

„Ако случаен човек спре, тя го таксува само $2. Но ако тя те познава, ще те измами", продължи Кардашиян. "Обаждат ми се мои приятели и ми казват, че им е таксувала 20 долара за лимонадата. Тя взима техните 20 долара и казва: „Нямам да ти върна“. “

В интервюто си звездата разкри как се опитва да даде всичко от себе си, за да даде на децата си обикновено детство въпреки нейната слава.

„Опитвам се децата ми да бъдат възможно най-нормални и да живеят в квартал, където могат да карат велосипеди до къщите на братовчедите си“, каза тя. „Разбирам, че това не е нормален живот. Никога няма да имаме нормален семеен живот, каквото и да става. Но като родител искам да ги защитя, доколкото мога.“