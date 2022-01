Ема Томпсън за голите сцени в "Good Luck To You, Leo Grande": Най-трудното нещо, което съм правила

А ктрисата Ема Томпсън, чийто филм "Good Luck To You, Leo Grande" участва на фестивала "Сънданс", разказа за трудностите пред една 62-годишна актриса да се разсъблече пред камера във филма, разказващ историята на застаряваща учителка, която ползва сексуална услуга, съобщи АФП.

"Това вероятно е най-трудното нещо, което съм правила!", каза актрисата на онлайн пресконференция по време на кинофестивала, който се провежда дистанционно заради пандемията.

"Много е трудно да се разсъблечеш на 62" на екрана, обясни носителката на Оскар, заснела няколко секс сцени във филма с актьора Дарил Маккормак, на 29 години. Тя се разсъблича пред огледало, наблюдавайки тялото си "напълно спокойно, без да си прави оценка".

"We aren't used to seeing untreated bodies on the screen. We're used to seeing bodies that have been worked on...for a long time to make them acceptable to our eyes." - Emma Thompson (GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE) at #Sundance 2022's Cinema Café presented by @audible_com pic.twitter.com/j5Cklp1hja — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 24, 2022

В тази сцена героинята "не си гълта корема, не се обръща, не се опитва да промени това, което вижда", обясни Томпсън и говори за "невъзможните изисквания" към жените да се борят с остаряването на телата си, табу на екраните.

"Това е голямата трагедия на женското тяло през XX и XXI век. Категорично трябва да я променим", подчерта актрисата.

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE: The most powerful sex organ is the brain etc etc, but what I appreciate about this generous, tender film is that just when you think it's going the route of showing only the verbal intimacy between its characters, there's a bunch of sex #sundance2022 pic.twitter.com/Mq6AVrvSFW — Alison Willmore (@alisonwillmore) January 23, 2022

В събота на фестивала "Сънданс" бе представен и анонса на документалната поредица "We need to talk about Cosby", която ще се излъчва от 30 януари от "Шоутайм"и е посветена на пропастта между имиджа на Бил Козби като "бащата на Америка"и обвиненията срещу него в сексуални посегателства.

Филмът "Sharp Stick" на Лина Дънам, създала сериала "Момичета", имаше премиера на фестивала на независимото кино "Сънданс", който продължава до 30 януари.