Цветето труп: Това е едно от най-големите и най-вонящи растения на планетата

Н е, това не е балетен изпълнител, обърнат с главата надолу, а по-скоро най-голямото цвете в света: Arum titan (Amorphophallus titanum).



Този гигантски цвят обикновено живее около 30 до 40 години. Цъфтежът му е доста рядко явление, случващо се приблизително на всеки между 7 до 10 години, което гарантира, че предизвиква необичайно зрелище, което си струва да бъде видяно.

Достигайки височина над 3 метра, другото име, с което е познато е "цветето труп" заради отвратителния си аромат, наподобяващ този на разлагаща се плът.

"Прекрасно", нали!?

Но колкото и добре да ви го описваме, докато не се запознаете отблизо с растението, няма да можете ясно да си представите колко ужасно може да мирише едно цвете.

„С полъх на наакана пелена“; „Есенцията от гниеща риба, комбинирана с аромат на гниещ лук“; „Ферма в горещ ден, в която е умряла крава.“

Това са част описанията, използвани от персонала на ботаническата градина на САЩ, които преживели цъфтежа на цветето труп през 2007 г. Шест години по-късно градината, разположена близо до Капитолия на САЩ е домакин на цъфтежа на второ от зловонните цветя и посетителите се стичат от всички страни, за да уловят полъха на превъзходната му воня.

„Това е едно от най-големите и най-вонящи растения на планетата“, каза Бил Маклафлин, куратор на растенията в Ботаническата градина на САЩ. И докато миризмата е непреодолима за хората, за торните бръмбари и мухите тя ухае на възможност.

„Това ги кара да си мислят, че някъде има гниеща плът, където да снесат яйцата си, а тогава това помага на цветето труп да се опраши“, казва Мо Файяз, директор на оранжерията и градината в катедрата по ботаника на Университета на Уисконсин, работил с тези цветя в миналото. „Мирише лошо за нас, но страхотно за мухите.“

