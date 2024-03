НАСА: На спътник на Юпитер е открит кислород за съществуването на 1 милион души

Н АСА получи нова информация от сондата "Джуно", която предполага, че всеки ден на спътника на Юпитер Европа се образува достатъчно кислород, за да могат да съществуват около 1 милион души.

Учените за първи път се замислиха за възможността за образуване на кислород на Европа след изследванията на космическия апарат "Галилео", изстрелян през 1989 г. Сега "Джуно" затвърди убеждението на изследователите, че океаните на Европа може да се обогатяват с кислород.

Европа е покрита с лед, който може да крие океани и евентуално някаква форма на биологичен живот под тях. Кислородът се образува на Европа вследствие на бомбардирането ѝ от заредени частици от Юпитер - спътникът се намира в радиационните пояси на гигантската планета. С помощта на радиацията водните молекули, т.е. ледът на повърхността на планетата, могат да се разделят на водород и кислород, което се улавя от сензорите на сондите. Откритията на "Джуно" показаха, че Европа произвежда 12 кг. кислород в секунда.

Изучаването на производството на кислород на спътника на Юпитер ще бъде една от целите на мисията на НАСА Europa Clipper, която ще стартира през октомври 2024 г. При пристигането си в системата на Юпитер през 2030 г. сондата ще трябва да установи дали на Европа съществуват условия, подходящи за живот.

