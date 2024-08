Писмото от Айнщайн, което промени света и започна ерата на атомната бомба

Н а 2 август 1939 г. Алберт Айнщайн пише до президента на САЩ Франклин Д. Рузвелт. Писмото му ще доведе до проекта "Манхатън" и до едно от най-значимите - и разрушителни - изобретения в историята.

Драматичният разказ за смъртоносното овладяване на атомната енергия, разказан във филма "Опенхаймер" през 2023 г., можеше да бъде само научна фантастика, ако никога не беше написано писмо от две страници с дата 2 август 1939 г.

"Последната работа в областта на ядрената физика направи вероятна възможността уранът да бъде превърнат в нов и важен източник на енергия", се казва в напечатаното писмо до президента на САЩ Франклин Д. Рузвелт, подписано собственоръчно от уважавания физик Алберт Айнщайн.

Тази енергия, продължава той, може да се използва "за конструирането на изключително мощни бомби".

Писмото изразява подозрение към решението на Германия да спре продажбата на уран в окупираната Чехословакия и е стимул за свръхсекретна изследователска програма на стойност 2 милиарда долара - "Проектът Манхатън": надпревара за победа над Германия в разработването на атомни оръжия.

Тригодишният проект, ръководен от физика Робърт Опенхаймер, ще вкара САЩ в ядрената ера и ще доведе до едно от най-значимите - и разрушителни - изобретения в историята: атомната бомба.

На 10 септември 2024 г. последователното и внимателно формулирано писмо на Айнщайн ще бъде продадено на търг на Christie's в Ню Йорк и се очаква да достигне цена от над 4 млн. долара. Съставени са две версии на писмото: по-кратка версия, която се продава на търг от Christie's, и по-подробна версия, която е доставена на ръка в Белия дом и сега се намира в постоянната колекция на библиотеката "Франклин Д. Рузвелт" в Ню Йорк.

"В много отношения това писмо бележи ключова точка на пречупване в историята на науката, технологиите и човечеството", казва пред BBC Питър Кларнет, старши специалист по американски произведения, книги и ръкописи в Christie's.

"Това наистина е първият път, когато правителството на Съединените щати се включва пряко финансово в големи научни изследвания. Писмото поставя началото, за да могат Съединените щати да се възползват напълно от технологичните трансформации, които се случват", добавя той.

Д-р Брин Уилкок, програмен директор на катедрата по политика, философия и международни отношения в университета в Суонзи и преподавател и изследовател по американска и ядрена история, е съгласен.

"Повечето исторически разкази за произхода на бомбата започват с обсъждане на писмото. Съдържанието на писмото е било ключово за предприемането на директни действия от страна на президента Рузвелт", казва той и подчертава, че "Фондацията за атомно наследство стига дотам, че описва писмото... като "жизненоважно" за подтикването на Рузвелт да предприеме атомни изследвания".

Очаква се награждаваният филм "Опенхаймер", който е базиран на историята на проекта "Манхатън" и споменава писмото в сцена между Опенхаймер и физика Ърнест Лорънс, да засили интереса към търга.

"Това писмо е нещо, което е част от популярната култура от 1945 г. насам, така че вече има твърдо място, но мисля, че филмът "Опенхаймер" го донесе сега на новото поколение", казва Кларнет.

Кларнет описва Айнщайн като "митичен герой" в популярната култура. Той със сигурност има това качество в "Опенхаймер", който се крие в периферията на филма, като епизодична роля, която очакваме с нетърпение, а самоличността му се разкрива едва когато шапката му пада и разкрива прочутата бяла коса.

Макар че уравнението E = mc2 на Айнщайн обяснява енергията, отделяна при ядрена реакция, и проправя пътя за зловещото ѝ приложение, ролята му в създаването на атомната бомба може би е надценена във филма. Затрогващата размяна на реплики между Опенхаймер и Айнщайн в заключителната сцена

"Когато дойдох при вас с тези изчисления, си мислехме, че можем да започнем верижна реакция, която да унищожи целия свят...") е "глупост", казва Кларнет.

Айнщайн, чиито леви възгледи и германско наследство го обграждат с подозрения, "не е имал разрешение за това", казва той. Всъщност заклетият пацифист се дистанцира от проекта и винаги е настоявал, че участието му в освобождаването на атомна енергия е "съвсем косвено".

Ако някой е бил инициатор, това е Лео Силард, бивш ученик на Айнщайн. Писмото с бележката на Силард с молив "Оригиналът не е изпратен!" остава у Силард до смъртта му през 1964 г. Както роденият в Германия Айнщайн, така и роденият в Унгария Силард са евреи, които са избягали в САЩ след възхода на нацизма и са разбирали по-добре от всеки друг заплахата, която е представлявала Германия.

Писмото е идея на Силард, но той упорито преследва Айнщайн да го напише и подпише. Айнщайн се ползва със значителен авторитет и след като получава Нобелова награда през 1921 г., се превръща в "олицетворение на съвременната наука", казва Кларнет.

"Той има влияние, каквото никой друг няма. Други хора очевидно са се опитвали да предупредят Рузвелт за това, което се случва в месеците, предшестващи това, но изведнъж влизаш на вратата с писмо от Алберт Айнщайн, който казва, че трябва да направиш това - това прави впечатление", казва той.

На 16 юли 1945 г. зрителите, които са преминали през проверката за сигурност, закриват очите си с очила, докато прототипът на бомбата, известен като "джаджата", е успешно взривен в пустинята на Ню Мексико. Резултатът е посрещнат както с триумф, така и с тревога. На този ден президентът на САЩ Хари Труман записва в дневника си: "открихме най-страшната бомба в историята на света".

