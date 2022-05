Горещо филмово лято: Голямото завръщане на любими ленти

Х оливуд постави ударно начало на летния сезон с излизането на екран на "Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта". Сезонът ще продължи до края на август 2022, като до тогава ще имаме възможност да гледаме в кината не една и две познати ленти, които се завръщат, предаде Асошиейтед прес.

През това филмово лято, Том Круз се завръща в "Топ Гън: Маверик". Още един "рунд с динозаври" очаква докторите Грант, Сатлър и Иън Малкълм в "Джурасик свят: Господство". Натали Портман грабва чука на Тор в "Тор: Любов и гръмотевици", a режисьорът Джордан Пийл е готов да ужаси публиката с неизвестното. Отново.

Времето е несигурно за филмовата индустрия. Студиата и разпространителите все още компенсират загубите, понесени по време на коронавирусната пандемия, и се приспособяват към новите начини за правене на бизнес. И всички се чудят дали ходенето на кино някога ще се върне към предпандемичните нива. Въпреки че пандемията продължава, във въздуха се усеща оптимизъм.

"Все още чакаме по-възрастната аудитория да се завърне. Но наистина ми се струва, че сме преминали критичната точка и вървим към подобрение. Човек остава с впечатлението, че публиката иска да излезе, иска да бъде в кината. Мисля, че ни очаква изключително филмово лято", казва Джим Ор от "Юнивърсъл пикчърс".

Миналата седмица шефове на студиа и филмови звезди ухажваха собственици на кинотеатри и разпространители на изложението СинемаКон в Лас Вегас, възхвалявайки продукции, които обещават, че седмица след седмица ще връщат публиката в киносалоните.

Очакванията са особено високи за "Топ Гън: Маверик". "Парамаунт пикчърс" най-после ще пусне филма по кината на 27 май, след като в продължение на две пандемични години отлагаше излизането му на екран.

"Това е филм, който си струва преживяването да отидеш на кино. Той те пренася. Отнася те", казва продуцентът Джери Брукхаймър.

През последните шест месеца филмовата индустрия вече "извади" няколко хита, сред които "Спайдърмен: Няма път към дома" и "Батман". Надеждата е, че през следващите месеци темпото ще се увеличи.

Преди пандемията летният филмов сезон можеше да разчита на приходи от порядъка на 4 милиарда долара от продажбата на билети или около 40 процента от общите годишни постъпления, отбелязват от "Комскор". През 2020 г., когато киносалоните останаха затворени през по-голямата част от сезона и повечето студиа отлагаха излизането на филмите си, общите приходи спаднаха до 176 милиона долара. Миналото лято беше отчетено значително подобрение с 1,7 милиарда долара, но нещата отново бяха далече от нормалното. Много студиа продължиха да отлагат излизането на екран на продукциите си или да прибягват до хибридни стратегии.

Сега всички се пренасочват към киносалоните, въпреки че списъкът с предложения е по-оскъден. Наскоро проведено проучване сред 6000 потребители на услугата за продажба на билети Фанданго установи, че 83 процента от тях планират да гледат три или повече филма на голям екран през лятото. Не е без значение и фактът, че миналия месец стрийминг платформата Нетфликс отчете първата си загуба на абонати от 10 години насам и очаква да загуби още два милиона през настоящото тримесечие.

"Най-после дойде време за кино, с блокбастър след блокбастър", заяви Адам Арън, президент на най-голямата верига киносалони Ей Ем Си в САЩ. Арън изтъква франчайзи като "Доктор Стрейндж 2", "Топ Гън 2", "Джурасик свят: Господство" (10 юни), "Тор: Любов и гръмотевици" (8 юли), "нови филмови концепции" като "Не" на Джордан Пийл (22 юли) и "Елвис" (24 юли), семейно ориентирани продукции като "Баз Светлинна година" (17 юли) и "Миньоните 2: Възходът на Гру" (1 юли).

