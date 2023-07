Вход към подземния свят: Митла - лабиринтът на древните сапотеки

А рхеолози, работещи на обекта Митла в южно Мексико, се натъкнали на откритие, достойно за филм за Индиана Джоунс: лабиринт от стаи и проходи, скрити под църква, представляващи „вход“ към подземния свят.

Когато сградите били построени от древните сапотеки преди повече от 1000 години, те били използвани като религиозен храм известен като Lyobaa – „мястото за почивка“. Част от подземната мрежа, която се намира на около 5-8 метра под повърхността, са и няколко гробници.

За да намерят подземните структури, археолозите използвали три метода за сканиране, за да разкрият онова, което било скрито от погледа им - проникващ в земята радар (измерване на отраженията на електромагнитните вълни), томография с електрическо съпротивление (измерване на хода на електрическите токове) и сеизмична шумова томография (измерване на прогреса на сеизмичните вълни).

Като комбинирали данните от тези сканирания, екипът създал карта на лабиринта, който се намирал под земята. Днес на мястото има църква, построена след пристигането на мисионери в района. Олтарът на църквата скрива входа към подземната мрежа, която вече е картографирана.

Именно мисионерите са документирали съществуването на Lyobaa и след това са го запечатали. Документи от 1674 г. на доминиканския отец Франсиско де Бургоа описват подземен, древен храм, четири свързани помежду си камери и множество пещери и алеи дълбоко под земята.

Сега изглежда, че това „място за почивка“ е намерено отново. Сапотеките силно вярвали в подземния свят, почитали множество богове и наблягали на ритуалите – особено тези свързани със смъртта.

Смята се, че храмът бил използван до края на XV-ти век, когато ацтеките, а след това и испанците започнали да властват над региона. Благодарение на най-новите техники за 3D изображения, този изключителен подземен лабиринт отново е разкрит.

Това е само първият етап от проекта Lyobaa. В следващите години ще бъдат направени допълнителни сканирания и проучвания в района. Екипът, който работи по проекта се състои от 15 мултидисциплинарни изследователи - от археолози до инженери.

Открити са и повече доказателства за структура, известна като „Двореца на колоните“ - най-значимият древен паметник в района. Откритията на по-ранни архитектурни паметници ще помогне за събирането и разбирането на историята на народа на сапотеките.

