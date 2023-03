Обсебена от Селена Гомез: 4 доказателства, че Хейли Бийбър е

П рез последните години ставаме свидетели на множеството драми между Селена Гомез и Хейли Бийбър, а причината да се случват е не кой да е, а Джъстин Бийбър.

Селена и Джъстин стартираха връзката си през 2010 г., но множеството трудности в отношенията им доведоха до неколкократното им разделяне и събиране. През 2018 г. Джъстин се ожени за Хейли Бийбър, която бе негова многогодишна фенка и най-добра приятелка.

Общо взето съперничеството между двете жени може да се тълкува като продължение на сложните отношения между Селена и Джъстин. Сякаш въпреки изминалите години от раздялата им, е останала тръпка между тях, което не се нрави на сегашната му съпруга.

В последно време бившата и настоящата половинка на Бийбър са едни от най-коментираните личности в Интернет, като намесена в драмата е и небезизвестната Кайли Дженър. Представителката на клана Кардашиян и Хейли директно отправят нападки към Селена, което предизвика бунт в социалните мрежи.

Много фенове са убедени, че Хейли Бийбър е обсебена от Селена Гомез и разпространяват доказателства за това. Всъщност е всеизвестно, че сегашната половинка на певеца някога е била почитателка на „Джелена“ (наименованието на връзката между Селена и Джъстин). Говори се, че оттогава моделът е била обсебена от актрисата, опитвайки се да бъде като нея, да ѝ отнеме гаджето, да се облича като нея и дори да копира нейните проекти, за да постигне същия успех.

This. Is. 𝑯𝒆𝒓story. ♥️ Selena Gomez and Hailey Bieber just gave us the greatest pop culture plot twist. https://t.co/z5rhF9Tsk2 pic.twitter.com/4Houjl41kH