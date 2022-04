Хейли Бийбър: Контрацептивите допринесоха за мини-инсулта ми

С упермоделът Хейли Бийбър публикува видео в своя YouTube акаунт, в което подробно описа здравословното си състояние.

На 10 март Бийбър получи съсирек в мозъка, заради който беше приета в болница.

Хейли Бийбър: Получих симптоми, подобни на инсулт

Когато била приета в болница, лекарите се опитали да установят откъде е получила съсирека. Бийбър стигнала до заключението, че проблемът идва от противозачатъчни хапчета, които тя приема. Според нея тя не е трябвало да ги взима, тъй като е човек, страдащ от мигрена. Моделът обаче сподели, че не е говорила с лекарите за това.

Предупреждавайки последователите си да се поучат от грешката ѝ, тя каза още: „Дами, ако страдате от мигрена и планирате да приемате противозачатъчни хапчета, споделете това на Вашия лекар, защото инсултът е потенциален страничен ефект."

