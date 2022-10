Селена Гомес и Хейли Бийбър се помириха

Х ейли Бийбър и Селена Гомес разбиха Интернет с новата си снимка. Тя е публикувана от фотографа Тирел Хамптън в неделя, на нея се вижда как Хейли и Селена позират усмихнати пред камерата, докато са на Гала в музея на Академията в Лос Анджелис, пише ET online.

„Обрат на сюжета“, написа Хамптън за снимката.

Източник казва, че Хейли и Селена са искали да покажат, че между тях „вече няма лоши чувства“.

„Селена и Хейли бяха супер готини заедно. И двете продължават напред и са щастливи в живота си“, сподели източникът. „Те искаха да покажат на света, че вече няма лоши чувства между тях.“

„Джъстин е много щастлив от факта, че всички те могат да продължат спокойно напред “, каза източникът.

