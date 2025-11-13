Любопитно

Тайнствена диагноза: Mлада жена се оказа с „вампирска болест“

20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване

13 ноември 2025, 06:44
Тайнствена диагноза: Mлада жена се оказа с „вампирска болест“
20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване. Тя се оплаква от коремна болка, гадене и повръщане по време на менструация. Освен това имала високо кръвно налягане и учестен пулс.

Пациентката се явила в спешното отделение. Първоначално лекарите отдали симптомите ѝ на дисменорея  - болезнена менструация, често срещана при млади жени. Пристъпите обаче се повторили и се наложило тя да бъде хоспитализирана.

Три дни по-късно  състоянието ѝ се влошило: кръвното ѝ налягане се повишило рязко, тя получила главоболие и зрението ѝ се замъглило. Лекарите диагностицирали синдром на задната енцефалопатия (PRES), състояние, характеризиращо се с подуване на тилната и париеталната част на мозъка. Причината за синдрома обаче не можело да бъде открита: пациентката била изследвана за ревматоиден артрит, лупус и други автоимунни заболявания, но всички тестове били отрицателни.

Тогава лекарите заподозрели порфирия. Това е рядко кръвно заболяване, което нарушава синтеза на хем, компонент на хемоглобина. Това води до натрупване на порфирини, вещества, токсични за кожата и нервната система, в тялото на пациентите. Порфирията е известна още като „вампирска болест“, тъй като някои пациенти изпитват чувствителност към слънцето и имат оголени корени на зъбите. Смята се, че митовете за вампирите се основават на реални истории на пациенти с порфирия.

Пациентка в Балтимор е имала специфична форма на заболяването – остра интермитентна порфирия –която не причинява кожни прояви, но засяга нервната система. Пристъпите на тази порфирия могат да бъдат предизвикани от нискокалорична диета, алкохол, лекарства и менструация (по-специално, хормонът прогестерон по време на лутеалната фаза). Пациентката е страдала от последното. Предписано ѝ е поддържащо лечение и скоро е изписана.

