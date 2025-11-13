Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В четврътък

ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Почти тихо. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12 и 17 градуса. В София минималната температура ще е около 2 градуса, максимална – около 14 градуса.

В планините

ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Сутринта по Черноморието

ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 50 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 15 мин. и залязва в 14 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През следващите дни

ще се задържи почти тихо и на много места в равнините и котловините преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Слънчево и сравнително топло ще бъде в планините. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните в петък между 12 и 17 градуса, в събота с 2-3 градуса по-високи.