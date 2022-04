Двойка ли са Джейсън Момоа и Кейт Бекинсейл, актьорът отрече

Н а партито на Vanity Fair след раздаването на наградите „Оскар“ английската красавица Кейт Бекинсейл носеше великолепна прозрачна рокля, която прикова погледите на събитието.

Междувременно звездата от „Аквамен“ Джейсън Момоа се появи в безупречен костюм.

По-късно на партито на Джей Зи на Кейт очевидно и разбираемо ѝ стана студено, така че

Джейсън като безупречен кавалер ѝ услужи със сакото си.

Разбира се този момент беше уловен от фотографите.

"Now, I am not giving my coat to anyone.” https://t.co/L2klhIbev2