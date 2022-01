Фенове обвиняват Амбър Хърд за развода на Джейсън Момоа

Н аскоро стана ясно, че актьорът Джейсън Момоа се развежда със съпругата си Лиза Бонет. Двойката беше женена в продължение на 16 години, имат две деца.

След 16 години заедно: Джейсън Момоа и Лиса Бонет се разделиха

Фенове обвиняват за шокиращата новина актрисата, партнирала на Момоа в "Aquaman" Амбър Хърд.

Във вече изтритото съобщение в Инстаграм, написано от Джейсън Момоа, бе останало впечатлението, че актьорът е дълбоко отдаден на брака и съпругата си, които е имал до този момент и нищо не подсказва за присъствието на трети човек.

Но това не спря феновете да сочат Амбър Хърд като виновник за раздялата. Те дори смятат, че всичко е започнало докато двамата актьори са работили заедно по снимките на "Аквамен" - подобно на историята, когато Хърд започна да работи с бившия си съпруг Джони Деп.

SUSPICIOUS! Especially, when the news spreads about Amber Heard had flirting with Momoa.



Jason Momoa and Lisa Bonet Announce Marriage Split – The Hollywood Reporter https://t.co/5t3nPFKm9f — ♥️ Æ N G E L ♥️ (@MrsAngelMiller) January 13, 2022

A reminder that #johnnydepp broke up his relationship not long after starring in a film with #AmberHeard

#jasonmomoa is now splitting with his wife after starring in a film with her.



The wait and see if she struck again has started. #JustSaying — V C (@vwchilders13) January 13, 2022

Някои фенове пък предполагат, че Лиза Бонет е поискала развод, защото Джейсън Момоа не е заел страната на Джони Деп в спора му с Амбър Хърд:

Jason Momoa & Lisa Bonnet are divorcing. I think it’s because he never stood up for Lisa’s friend Johnny Depp & allowed her into their lives. Being friends with Amber Heard has its consequences. Lisa even said she wasn’t happy he was working with her. You listen to your wife. 🤬 pic.twitter.com/9N6nIctkD0 — Winkie! 🕊 (@WinkiesWord) January 13, 2022

Amber Heard on hearing that Jason Momoa and Lisa Bonet are to split.



The turd curse has struck again!!... pic.twitter.com/EsRFT4PA2M — Jen 🏴‍☠️ ⚔ 🏴‍☠️ (@No_Reason_Jenz) January 13, 2022

Разбира се на този етап всичко е догадки. Времето ще покаже дали има нещо вярно в тях.