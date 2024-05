"Тя изглеждаше прекрасно“: Джон Бон Джоуви с подробности за сватбата на сина си и Мили Боби Браун

Б он Джоуви е горд баща на младоженец.

Рокаджията се развълнува от сватбата на сина си Джейк Бонджоуви с Мили Боби Браун, след като двойката без много шум се разходи до олтара по-рано този месец.

"Те са страхотни, абсолютно фантастични са", заяви 62-годишният Бон Джоуви във вторник в предаването "The One Show" по Би Би Си. "Беше много малка, семейна сватба и булката изглеждаше великолепно, а Джейк е щастлив, колкото може да бъде".

Jon Bon Jovi gushes over son Jake Bongiovi and Millie Bobby Brown’s ‘small, family wedding’: She ‘looked gorgeous’ https://t.co/6B0lW2p21B pic.twitter.com/msNT6bHyif

Миналия петък се появиха съобщения за това, че 20-годишната актриса от "Странни неща" и 22-годишният модел тайно са сключили брак на интимна церемония.

"Те планират по-голяма церемония в САЩ по-късно тази година, но сега вече са сключили законен брак и са направили всички документи", казва вътрешен човек пред американския вестник "Сън".

"Беше много скромна, романтична церемония с най-близките им роднини, докато казваха клетвите си."

Същия ден младоженците бяха забелязани да пазаруват в Хемптън, докато носеха сватбените си пръстени в първата си публична среща, откакто си казаха "да".

Двамата изглеждаха щастливи, а усмихнатата Мили Боби Браун дори благодари на папараците, които ги поздравиха за изненадващата им сватба.

Звездата от "Дама" и новият ѝ съпруг предизвикаха слухове за връзка през юни 2021 г., след като Бонджоуви сподели тяхна снимка в кола с надпис: "bff <3".

През ноември същата година те разкриха официално връзката си и в Instagram.

Браун разкри годежа им през април 2023 г., като сподели черно-бяла снимка, на която Джейк е обгърнал ръцете ѝ. Тя показа зашеметяващ пръстен, докато грее с огромна усмивка.

Rock star Jon Bon Jovi confirmed that his son Jake Bongiovi married actress Millie Bobby Brown in an intimate ceremony in the United States, as reported by tabloids days ago. READ: https://t.co/y6irwwkCnK pic.twitter.com/xzgdByOy3U