Мили Боби Браун: Сексуализираха ме през цялата ми кариера

А ктрисата от „Stranger Things“ и „Enola Holmes“ Мили Боби Браун се появи в подкаста „Guilty Feminist“ тази седмица и открито обсъди как пресата и потребителите на социалните медии са я сексуализирали през цялата ѝ кариера, разказват от Variety.

Браун беше само на 12 години, когато дебютира „Stranger Things“. Актрисата навърши 18 години миналия февруари и отбеляза, че вече забелязва разлика в това колко повече я сексуализират в медиите.

„Всеки 18-годишен се опитва да се ориентира като възрастен и да има връзки и приятелства, да бъде харесван и да се опитва да се впише“, каза Браун. „Ти се опитваш да намериш себе си. Единствената разлика е, че, очевидно, аз правя това пред очите на обществото."

Браун каза, че тя определено се е сблъсквала със сексуализиране повече през последните две седмици от навършването си на 18 години – определено вижда разлика между начина, "по който хората действат и начина, по който пресата и социалните медии реагираха на моето навършване на пълнолетие“.

