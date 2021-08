Чарли Д'Амелио: Една интернет сензация на 17

Ч арли Грейс Д'Амелио е родена на 1 май 2004 г. в Норуолк, Кънектикът. Баща ѝ Марк Д'Амелио е бивш кандидат за републиканския сенат на Кънектикът и собственик на бизнес, а майка ѝ Хайди Д'Амелио е фотограф и бивш модел. Чарли има по-голяма сестра Дикси.

Започва да танцува на 3-годишна възраст. Чарли се занимава със състезателни танци повече от 10 години, преди да започне с TikTok.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Д'Амелио за първи път започва да публикува в TikTok през май 2019 г., като прави „липс синг“ видео заедно с приятеля си. След това решава да промени видеата си и започва да публикува основно танци върху актуални песни. Същата година Чарли прави и свой собствен You Tube канал.

В началото на 2020 г. Д'Амелио става първия потребител на TikTok, който има 50 милиона последователи. Тя се включва в няколко рекламни кампании и озвучава анимационните филми „StarDog“ и „TurboCat“.

През май 2020 г. заедно със сестра си започват свой собствен подкаст. Двете пускат колекция лакове за нокти, а няколко месеца по-късно и своя собствена линия дрехи.

Според Forbes Д'Амелио е спечелила 4 милиона долара за година, благодарение на многобройните си спонсорски сделки и стоки. Това я прави втората най-печеливша звезда на TikTok след Адисън Рей.

Чарли участва във видеоклиповете към песните „Pa 'Ti“ и „Lonely“ на Дженифър Лопес и Малума, както и в песента „Baby I'm Jealous“ на Биби Рекса.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Д'Амелио влиза в рекордите на Гинес за най-много последователи в TikTok за месец. През ноември 2020 г. Д'Амелио става първият човек със 100 милиона последователи в TikTok. Номинирана е в три категории за наградите Streamy Awards и има номинация за „Звезда в социалните мрежи“ на 46-те награди на People's Choice Awards.

Първата ѝ книга „Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real“ е публикувана в края на 2020 г.

На 3 септември 2021 г. ще излезе документалния сериал „The D'Amelio Show“, в който Чарли ще участва заедно със семейството си.