Тя е единствената жена, живееща на остров с осъдени престъпници

П рез 2011 г. Джулия Манка заминава на слънчева ваканция до неочаквана дестинация.

Тя пътува до остров Пианоза, бивш италиански затворнически остров, описван като късче от Рая, заради невероятните плажове и гледки.

Джулия планира да събере слънчеви лъчи и да се прибере у дома, но 12 години по-късно тя все още живее на острова.

