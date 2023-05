The Weeknd вече не съществува: Изпълнителят върна рожденото си име

The Weeknd вече е официално известен онлайн с истинското си име – Абел Маконен Тесфайе – след като изпълни плановете си да актуализира своите акаунти в социалните медии.

Акаунтите на канадския изпълнител в Twitter и Instagram бяха актуализирани, за да показват рожденото му име, а не артистичното му име.

Looks like we're starting to say goodbye to The Weeknd, but Abel Makkonen Tesfaye is here to stay. https://t.co/CMOeqdFydi — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) May 14, 2023

И промяната е част от по-широк план за „убиване на The Weeknd“, каза той пред W Magazine в интервю.

„В момента преминавам през катарзисен път“, каза той. „Наближава място и време, когато се готвя да затворя главата на Weeknd. Все още ще правя музика, може би като Abel, може би като The Weeknd. Но все още искам да убия The Weeknd. И аз ще. В крайна сметка. Определено се опитвам да сваля тази кожа и да се преродя."

Изпълнителят разкри, че предстоящият му албум може да бъде лебедовата песен на The Weeknd.

„Албумът, върху който работя сега, вероятно е последният ми успех като The Weeknd. Това е нещо, което трябва да направя. Като The Weeknd казах всичко, което мога да кажа." - допълни музикантът.

През март Световните рекорди на Гинес обявиха, че певецът и автор на песни е статистически най-популярният музикант на планетата.

The Weeknd is now officially known online by his real name -- Abel Makkonen Tesfaye -- after following through on plans to update his social media accounts. https://t.co/omgMYoOawo — News Pug (@news_pug) May 15, 2023

33-годишният изпълнител спечели две нови титли за Световните рекорди на Гинес. Той имаше най-много месечни слушатели в Spotify, със 111,4 милиона към 20 март, и също така стана първият изпълнител, достигнал 100 милиона месечни слушатели.

Нарастването на слушателите беше подхранвано отчасти от факта, че ремиксът на „Die for You“, с участието на Ариана Гранде, стана популярен в TikTok. Песента стана номер едно в Billboard Hot 100 – седмият път на The Weeknd на първо място. Оригиналът "Die for You" беше издаден през 2016 г. в албума му "Starboy".