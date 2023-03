The Weeknd влезе в Книгата на рекордите на Гинес

П евецът The Weeknd (с истинско име Абел Макконън Тесфайе) стана първият музикант, преминал границата от 100 милиона месечни слушатели в Spotify.

Той постави рекорд от 111,4 млн. месечни слушатели в платформата. Това го вкара в Книгата на рекордите на Гинес като най-популярния изпълнител в света, според уебсайта на организацията.

The Weeknd is officially the worlds most popular artist according to the Guinness Book of World Records 🏆 pic.twitter.com/I3mwaPd3vJ