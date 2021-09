Анджелина Джоли и The Weeknd подклаждат слуховете за романтична връзка

А ктрисата Анджелина Джоли и певецът The Weeknd подхранват слуховете за романтична връзка помежду им, след като двамата бяха забелязани да вечерят в Санта Моника в събота вечерта.

46-годишната майка на шест деца и 31-годишният канадски изпълнител вечеряха в частна зала на италиански ресторант. След като прекарали почти два часа в заведението, двамата си тръгнали заедно.

През юли т.г. Джоли и The Weeknd бяха заснети на частен концерт в Лос Анджелис.

