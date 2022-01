Фенове: The Weeknd е посветил тази песен на Анджелина Джоли

"И моето момиче, тя е кино звезда".

Това казва в песента "Here We Go... Again" канадският изпълнител The Weeknd, който издаде нов албум преди няколко дни. Световните медии и феновете започнаха да гадаят дали тази песен не потвърждава, че той има връзка с актрисата Анджелина Джоли.

От няколко месеца слуховете за романтична връзка между двамата обикалят интернет пространството. Актрисата и изпълнителят бяха снимани заедно на различни места в Лос Анджелис.

Анонимен източник разкри пред HollywoodLife, че Анджелина Джоли и The Weeknd "имат доста неща, които се случват помежду им".

Ейбъл Тесфайе - както е истинското име на The Weeknd - бил много влюбен в Анджелина, казва източникът.

"Когато излиза с нея, те водят много задълбочени разговори, тъй като и двамата са много интересни и уникални личности. И двамата се гмуркат в сериозността на живота и се радват на промените", е казал анонимният източник, близък до певеца.

Той допълва, че музикантът вече се е запознал с децата на актрисата, но отбелязва, че е твърде рано да се каже, че двамата са официално двойка, тъй като Анджелина Джоли е "по-фокусирана върху семейството и кариерата си към този момент".

Все пак източникът не изключва възможността в бъдеще да се разпали искрата между двете звезди.

Анджелина Джоли има зад гърба си три брака и три развода с колеги актьори, с които са участвали в общи продукции.

Актрисата подаде молба за развод от третия си съпруг Брад Пит през 2016 г.

Канадският изпълнител пък е имал романтични връзки с модела Бела Хадид и певицата Селена Гомес.