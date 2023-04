Краткотраен, но сензационен успех: Изкуствен интелект създаде песен на Дрейк и Уикенд

Н ова песен, за която се смята, че включва генерирани от изкуствен интелект фалшиви вокали на Дрейк и Уикенд и която се разпространи бързо в интернет през уикенда, беше изтеглена от повечето стрийминг платформи, съобщи сайтът на "Билборд".

Парчето беше свалено, след като лейбълът "Юнивърсъл мюзик груп" публикува изявление в понеделник, осъждащо съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект.

Тъй като песента набира милиони слушатели, от звукозаписната компания предупредиха, че представителите на индустрията трябва да изберат "от коя страна на историята" искат да бъдат.

Пусната от анонимен потребител на ТикТок, наречен Ghostwriter977, песента "Heart On My Sleeve" включва удивително сходни гласове с тези на двете суперзвезди - трик, който създателят казва, че е постигнат чрез използване на изкуствен интелект. Не става ясно дали цялата песен е създадена по този начин или само вокалите.

