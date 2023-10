Сладоледът и чипсът пристрастяват като никотина или кокаина

Н е можете да не изядете целия пакет чипс? Науката казва, че проблемът не е във вас, а в нездравословната храна. Експерти казват, че ултрапреработените храни са толкова пристрастяващи, колкото никотинът, кокаинът или хероинът.

Нов анализ на 281 проучвания в 36 различни страни установи, че цели 14 процента от възрастните са пристрастени към ултрапреработените храни.

Ice cream and potato chips are just as addictive as cocaine or heroin: research https://t.co/iRo0lnsJzO pic.twitter.com/F7XeYV6C4v