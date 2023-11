Тейлър Суифт „се бори за въздух“ на сцената в Рио, където почина нейна фенка (ВИДЕО)

Т ейлър Суифт бе видяна да си поема дълбоко въздух на сцената на горещото си бразилско шоу, където нейна фенка почина, а стотици други припаднаха.

Фенско видео от концерта в Рио де Жанейро в петък вечер показа как поп иконата сякаш се бори да диша, след като изпълни хита си "Bejeweled".

Taylor Swift Seemingly Struggles to Breathe During Brazil Concert | Click to read more 👇 https://t.co/6GON84XarY — TMZ (@TMZ) November 19, 2023

Това идва, след като Тейлър отложи съботния си концерт на Eras Tour в Рио де Жанейро след смъртта на почитателката ѝ в петък.

Ана Клара Беневидес почина от сърдечен арест в жегата, преди звездата да излезе на сцената за първата вечер от тридневно турне в бразилския град.

taylor was struggling to breathe as well!! pic.twitter.com/bV12oFwxjV — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) November 18, 2023

33-годишната Тейлър написа в Instagram Story в събота: „Пиша това от моята съблекалня на стадиона. Беше взето решение да отложим шоуто тази вечер поради екстремните температури в Рио.“

Тя добави: „Безопасността и благосъстоянието на моите фенове, колеги изпълнители и екип трябва и винаги ще са на първо място.“

Последните кадри, споделени от 23-годишната Беневидес, показват температура от 35C на стадиона в Рио в последния кадър преди смъртта ѝ. Температурата на кадрите, които тя публикува като Instagram Live в 17:00 ч. местно време, ясно показа, че на стадиона е невероятно горещо.

Taylor Swift struggles to breathe while performing during deadly Brazil Eras Tour: fan video https://t.co/AT25c7dkrb pic.twitter.com/DOrTPmfCkJ — Page Six (@PageSix) November 19, 2023

Въпреки силната жега Ана Клара изглеждаше щастлива на кадрите и развълнувана от перспективата да види американската певица, което тя описа като „сбъдната мечта“.

Кадрите, които тя публикува, показаха други фенове около нея, които използват големи чадъри, за да се пазят от горещите слънчеви лъчи. Приблизително осем часа след пристигането ѝ на стадиона тя е колабирала, като е обявена за мъртва в 20:50 след пристигането в болницата.

По-рано Ана Клара публикува кадри от автобус, който се отправя към концертната зала с приятелка, където тя заявява: „Сбъдвам една мечта“.

Taylor Swift ‘struggles to breathe’ at Rio concert where fan tragically diedhttps://t.co/KOQoQ1BdEi pic.twitter.com/8gG1Pg6Kv3 — Daily Express (@Daily_Express) November 19, 2023

Тя продължи да разкрива във видеото си на живо в Instagram, че е забравила шапка, която е възнамерявала да донесе.

Друг клип показа момента, в който феновете на Тейлър скандират за вода на горещия концерт.

След като чу отчаяните молби за вода, изпълнителката и носителка на "Грами", прекъсна изпълнението си, за да помогне на феновете си.

O relato de Daniele, amiga de Ana Clara Benevides, que acompanhou tudo que houve com a amiga, é uma das coisas mais dolorosas de se ver. Ela vai precisar de auxílio psicólogo para seguir a vida dela.

pic.twitter.com/tVGZ7BzbWF — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) November 20, 2023

Друг клип показа как певицата хвърля бутилка вода към дехидратирани фенове по време на изпълнението си на "All Too Well".

Тейлър грабна бутилката от услужлив сценичен работник, закрачи към центъра на сцената и я хвърли в тълпата.

На феновете беше забранено да внасят собствените си бутилки с вода на стадиона, който достигна шокиращо топлинно усещане от 60C.

Публикация в Instagram от организаторите Time For Fun (T4F) изброява забранените предмети на концерта, включително бутилки, термо чаши, кутии, напитки и пластмасови контейнери.

В събота T4F публикува кратко изявление в Instagram, в което изразява своите съболезнования на семейството на Ана Клара след смъртта й.

По-късно същата вечер организаторите на събитието обявиха нови насоки, включително доставка на безплатна вода на опашките и всички достъпи и входове на стадиона.

T4F вече позволява пластмасови бутилки, но все още забранява предмети като термо чаши.