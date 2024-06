Чиуауа, Мексико: Сушата уби хиляди риби

Хиляди мъртви риби са покрили повърхността на лагуна в северния мексикански щат Чиуауа, а местните власти обвиняват силната суша.

Смъртта на рибите в лагуната Бустилос, близо до град Анахуак в Чиуауа, е настъпила по време на дългия период на суша, когато температурите са се покачили над 40 градуса по Целзий.

(Видеото е архивно: Първият смъртен случай е в Мексико)

Нивото на водата в лагуната е опасно ниско, съобщават служители.

Според правителствени данни почти 90% от територията на Мексико е засегната от някаква форма на суша, което е най-високият процент от 2011 г. насам. Особено тежко е засегнат щатът Чиуауа, като по-голямата част от територията му е обхваната от най-екстремните нива на суша.

Според Ирма де ла Пеня, началник на отдел „Екология“ в град Куаухтемок, в лагуната е имало много по-малко вода за живот на рибите, а останалата вода е била с лошо качество.

„Когато количеството на водата намалява, замърсителите стават по-концентрирани и затова влияят и на видовете, които живеят тук“, каза де ла Пеня.

Масови смъртни случаи на риби в района е имало и през предишни години, когато лагуната е пресъхвала.

