За първи път от четири години: Церемонията за наградите Оскар ще бъде с водещ

Н аградите Оскар, присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, ще имат водещ за първи път от 2018 г. и ще се завърнат в дългогодишния си дом театър "Долби", предаде Ройтерс, позовавайки се на телевизия Ей Би Си.

Докато други награди бяха отложени заради увеличаването на случаите на COVID-19, от Ей Би Си съобщават, че няма промяна в плановете за провеждането на Оскарите на 27 март в Лос Анджелис.

"Тазгодишната церемония ще има водещ", каза президентът на Ей Би Си Ентъртейнмънт Крейг Еруич на виртуална среща на Асоциация на телевизионните критици, без да разкрива подробности. "Може да съм аз", пошегува се той.

Церемонията за наградите Оскар премина без водещ през 2019, 2020 и 2021 г. Рейтингът на телевизионното предаване бележи спад през последните години. Миналогодишното събитие беше проследено от рекордно нисък брой зрители - 10,4 милиона, след като през 2020 г. привлече пред екрана 23,6 милиона души.

Фенове на британския актьор Том Холанд сметнаха, че той трябва да е водещ на тазгодишните награди Оскар след големия успех на филма "Спайдърмен: Няма път към дома", вероятно заедно с неговата екранна партньорка Зендая.

През декември Холанд каза за "Холивуд рипортър", че с удоволствие би влязъл в тази роля. "Ако ме помолят, бих приел, и ще бъде много забавно", сподели актьорът.

За последен път церемонията за наградите Оскар имаше домакин през 2018 г., когато за втора поредна година задачата беше поверена на комика и водещ на късно токшоу Джими Кимъл. Преди наградното шоу са водили Крис Рок, Елън де Дженерис, Били Кристъл, Упи Голдбърг.

