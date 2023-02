Продадоха фланелка на Коби Брайънт за 5,8 млн. щатски долара

Ф ланелка на легендарния баскетболист Коби Брайънт беше продадена за 5,8 млн. щатски долара на търг, организиран от аукционната къща "Сотбис", съобщи Франс прес.

Брайънт почина при инцидент с хеликоптер през 2020 г.

Това е третата най-висока цена за спортен екип след тези на Майкъл Джордан и Диего Марадона.

