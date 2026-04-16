"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

В емоционална изповед в Австралия принц Хари призна, че години наред е отхвърлял кралската си роля, обвинявайки я за смъртта на принцеса Даяна. Херцогът сподели за борбата с депресията и как бащинството му е дало нова цел в живота

16 април 2026, 15:20
М еган Маркъл и принц Хари приключиха третия ден от визитата си в Австралия с частно благотворително събитие. По време на него Хари произнесе ключова реч, в която направи трогателни коментари за психичното си здраве и преживяната болка от загубата на майка си, пише PEOPLE.

Херцогът и херцогинята на Съсекс присъстваха на срещата на върха InterEdge в Мелбърн Парк. Още преди събитието бе обявено, че Хари ще бъде основен лектор на форума, посветен на лидерството и психическото благополучие на работното място.

В 19-минутното си обръщение пред публиката 41-годишният Хари призна, че през живота си се е чувствал „изгубен, предаден или напълно безсилен“, докато съпругата му Меган го подкрепяше сред присъстващите.

Херцогът отбеляза, че „в момента по света се случват много неща, които ни карат да се чувстваме тревожни, стресирани, безпомощни и напълно претоварени“, съобщи PA Media. „Когато бях поканен да говоря на тази среща, не бях сигурен дали се очаква да говоря като човек, който въпреки всичко е с ума си, или като някой, който – независимо как изглежда отстрани – всъщност не е“, сподели откровено той. „Бях поразен от нещо съвсем просто: макар преживяванията ми да са необичайни, чувствата, които ги придружават, не са.“

Хари се върна към спомените за загубата на майка си, принцеса Даяна, която загина при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г.

„Според моя опит, загубата е дезориентираща на всяка възраст“, каза той. „Скръбта не изчезва, само защото я игнорираме. Да преживееш това като дете, докато си в „аквариум със златни рибки“ под постоянно наблюдение – да, това носи своите предизвикателства. И без ясна цел, може да те сломи“, добави той. „Много пъти съм се чувствал претоварен. Времена, в които се усещах изгубен, предаден или напълно безсилен. Времена, в които натискът – външен и вътрешен – бе постоянен. И моменти, в които въпреки всичко трябваше да се появявам публично и да се преструвам, че всичко е наред, за да не разочаровам никого.“

Херцогът призна, че в продължение на много години е потискал емоциите си: „Бях станал безчувствен и тогава това може би беше по-лесният път, но просто нямах инструментите да се справя със ситуацията.“ Хари сподели още, че службата в армията и двете му мисии в Афганистан са му помогнали да изгради устойчивост. По думите му тя не означава потискане на проблемите, а капацитет за справяне с тях.

В дискусия с австралийския бизнес лидер и бивш политик Брендън Нелсън, Хари разказа как след смъртта на майка си, случила се точно преди 13-ия му рожден ден, се е чувствал отчужден от кралската си съдба.

„Казвах си: „Не искам тази работа. Не искам тази роля – накъдето и да води това, не ми харесва“, спомни си Хари. „Това уби майка ми и аз бях категорично против, години наред заравях главата си в пясъка. В крайна сметка осъзнах: чакай малко, ако някой друг беше на тази позиция, как би използвал тази платформа и ресурси, за да промени света?“ Той допълни, че въпросът „Какво би искала майка ми да направя?“ е променил изцяло неговата перспектива.

Хари подчерта, че ролята му на съпруг и баща на две деца – 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет – е дала на живота му истинска цел и стабилност. „Когато един родител е претоварен, децата го усещат. Когато е подкрепен – семействата го усещат“, отбеляза той, добавяйки, че най-важната промяна за него е била осъзнаването, че молбата за помощ е проява на сила, а не на слабост.

Срещата на върха InterEdge събра лидери, политици и експерти с цел споделяне на стратегии за изграждане на психически здрава и високопродуктивна работна среда. Това бе едно от няколкото събития по време на първото турне на двойката в Австралия от 2018 г. насам, фокусирани върху менталното здраве.

Програмата включваше посещение на младежката организация Batyr, както и самостоятелна спирка на Хари в Мелбърн на събитие на фондация Movember. Там принцът откровено говори за първоначалните си страхове от бащинството: „От терапевтична гледна точка човек иска да бъде най-добрата версия на себе си за своите деца. Знаех, че имам неща от миналото, с които трябва да се справя, за да се „пречистя“ от него.“ Той завърши с послание към всички бащи: „Да, объркващо е. Ще бъдете залети от вълна от емоции – не се съдете.“

В рамките на визитата принц Хари посети и Австралийския военен мемориал в Канбера, където се срещна с ветерани, докато Меган Маркъл осъществи самостоятелни посещения в приюти за жени, жертви на домашно насилие и бездомност.

По темата

Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

Бившият вратар на

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 21 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 17 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 19 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 19 часа
Последни новини

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Любопитно Преди 11 минути

52-годишната актриса обещава нефилтрирано съдържание и по-секси визия, докато продължава благотворителната си дейност

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Преди 31 минути

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник“

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 2 часа

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Любопитно Преди 2 часа

Журито на европейските награди отличи филмовия канал за креативност и дизайн

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Иран не е ратифицирал Конвенцията на ООН по морско право

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда ранно прекратяване на стратегически дела, използвани за натиск и сплашване.

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

Любопитно Преди 2 часа

Световното първенство през 2026 г. наближава, а звезди като Роналдо, Меси и Неймар вече диктуват тенденциите извън терена. Вижте кои са най-стилните футболисти, които превръщат висшата мода и стрийт стайла в свое второ игрище

Снимката е илюстративна

Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Любопитно Преди 2 часа

Представиха първия трейлър на „Godzilla Minus Zero“, който пренася екшъна в Ню Йорк две години след събитията в „Minus One“. Режисьорът Такаши Ямазаки обяви Imax премиера през ноември, по-голям бюджет и завръщане на оцелелите герои в продължението

Каролайн Левит

Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

Свят Преди 2 часа

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 3 часа

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 3 часа

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Преди 3 часа

Трейлърът на драмата „As Deep as the Grave“ разкри как изкуствен интелект „възкреси“ Вал Килмър за последна голяма роля. С подкрепата на семейството му, технологията връща покойната легенда на екрана в етичен проект, който променя Холивуд

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

Свят Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Свят Преди 3 часа

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

Любопитно Преди 3 часа

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Любопитно Преди 3 часа

Иновативното колело за раздвижване Helix VitalBike ви позволява да тренирате ръцете и краката едновременно

Всичко от днес

От мрежата

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова шпионира Зуека, показа ателието му в Испания

Edna.bg

Рая Пеева: В „Чайка“ се докоснах до една от най-великите си роли

Edna.bg

ЦСКА ще спори с турски и чешки грандове за голмайстор

Gong.bg

Ужас! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор

Gong.bg

Андрей Гюров: Болници у нас използват „вратички в закона”, за да печелят повече

Nova.bg

Сигнал за бомба в столично училище

Nova.bg