"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

М еган Маркъл и принц Хари приключиха третия ден от визитата си в Австралия с частно благотворително събитие. По време на него Хари произнесе ключова реч, в която направи трогателни коментари за психичното си здраве и преживяната болка от загубата на майка си, пише PEOPLE.

Херцогът и херцогинята на Съсекс присъстваха на срещата на върха InterEdge в Мелбърн Парк. Още преди събитието бе обявено, че Хари ще бъде основен лектор на форума, посветен на лидерството и психическото благополучие на работното място.

В 19-минутното си обръщение пред публиката 41-годишният Хари призна, че през живота си се е чувствал „изгубен, предаден или напълно безсилен“, докато съпругата му Меган го подкрепяше сред присъстващите.

Херцогът отбеляза, че „в момента по света се случват много неща, които ни карат да се чувстваме тревожни, стресирани, безпомощни и напълно претоварени“, съобщи PA Media. „Когато бях поканен да говоря на тази среща, не бях сигурен дали се очаква да говоря като човек, който въпреки всичко е с ума си, или като някой, който – независимо как изглежда отстрани – всъщност не е“, сподели откровено той. „Бях поразен от нещо съвсем просто: макар преживяванията ми да са необичайни, чувствата, които ги придружават, не са.“

Хари се върна към спомените за загубата на майка си, принцеса Даяна, която загина при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г.

„Според моя опит, загубата е дезориентираща на всяка възраст“, каза той. „Скръбта не изчезва, само защото я игнорираме. Да преживееш това като дете, докато си в „аквариум със златни рибки“ под постоянно наблюдение – да, това носи своите предизвикателства. И без ясна цел, може да те сломи“, добави той. „Много пъти съм се чувствал претоварен. Времена, в които се усещах изгубен, предаден или напълно безсилен. Времена, в които натискът – външен и вътрешен – бе постоянен. И моменти, в които въпреки всичко трябваше да се появявам публично и да се преструвам, че всичко е наред, за да не разочаровам никого.“

Херцогът призна, че в продължение на много години е потискал емоциите си: „Бях станал безчувствен и тогава това може би беше по-лесният път, но просто нямах инструментите да се справя със ситуацията.“ Хари сподели още, че службата в армията и двете му мисии в Афганистан са му помогнали да изгради устойчивост. По думите му тя не означава потискане на проблемите, а капацитет за справяне с тях.

В дискусия с австралийския бизнес лидер и бивш политик Брендън Нелсън, Хари разказа как след смъртта на майка си, случила се точно преди 13-ия му рожден ден, се е чувствал отчужден от кралската си съдба.

„Казвах си: „Не искам тази работа. Не искам тази роля – накъдето и да води това, не ми харесва“, спомни си Хари. „Това уби майка ми и аз бях категорично против, години наред заравях главата си в пясъка. В крайна сметка осъзнах: чакай малко, ако някой друг беше на тази позиция, как би използвал тази платформа и ресурси, за да промени света?“ Той допълни, че въпросът „Какво би искала майка ми да направя?“ е променил изцяло неговата перспектива.

Хари подчерта, че ролята му на съпруг и баща на две деца – 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет – е дала на живота му истинска цел и стабилност. „Когато един родител е претоварен, децата го усещат. Когато е подкрепен – семействата го усещат“, отбеляза той, добавяйки, че най-важната промяна за него е била осъзнаването, че молбата за помощ е проява на сила, а не на слабост.

Срещата на върха InterEdge събра лидери, политици и експерти с цел споделяне на стратегии за изграждане на психически здрава и високопродуктивна работна среда. Това бе едно от няколкото събития по време на първото турне на двойката в Австралия от 2018 г. насам, фокусирани върху менталното здраве.

Програмата включваше посещение на младежката организация Batyr, както и самостоятелна спирка на Хари в Мелбърн на събитие на фондация Movember. Там принцът откровено говори за първоначалните си страхове от бащинството: „От терапевтична гледна точка човек иска да бъде най-добрата версия на себе си за своите деца. Знаех, че имам неща от миналото, с които трябва да се справя, за да се „пречистя“ от него.“ Той завърши с послание към всички бащи: „Да, объркващо е. Ще бъдете залети от вълна от емоции – не се съдете.“

В рамките на визитата принц Хари посети и Австралийския военен мемориал в Канбера, където се срещна с ветерани, докато Меган Маркъл осъществи самостоятелни посещения в приюти за жени, жертви на домашно насилие и бездомност.