Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

Д есет дни преди смъртта си принцеса Даяна споделила нещо тихо и съкрушително пред една от най-близките си приятелки – лично признание за принцовете Уилям и Хари, към което така и не получила шанс да се върне.

По време на лятна ваканция в Гърция през август 1997 г. Даяна пътувала с близката си приятелка Роза Монктън – почивката, която по-късно щяла да се окаже последната им заедно. В един момент разговорът им се насочил към вече прочутото ѝ интервю за „Панорама“ от 1995 г. - телевизионният момент, който шокира света почти две години по-рано.

„Тя ми каза, че съжалява, че го е направила, заради вредата, която смяташе, че е нанесла на момчетата си“,

казва Монктън пред PEOPLE в корицата на списанието тази седмица.

Това било рядък и дълбоко личен размисъл върху излъчването от 20 ноември, което достигнало приблизително 200 милиона зрители по света. И то разкривало нещо съществено за Даяна в последните ѝ дни: нейното основно притеснение остава емоционалното благополучие на Уилям, тогава на 15 години, и Хари, на 12. Съжалението ѝ не било за това, което признала пред камера, а за това как може да е повлияло на двамата души, които обичала най-много.

Интервюто в предаването „Панорама“ от 1995 г. се превърна в едно от най-разследваните телевизионни излъчвания в съвременната история.

Откровеността на Даяна за изневярата в брака ѝ, борбата ѝ с булимията и живота ѝ в монархията, оставила дълбок отпечатък върху кралското семейство.

This interview of Princess Diana asked if she thought she’ll ever be the Queen. pic.twitter.com/4NSZW7sKDH — Azania (@azania1023) September 8, 2022

Но през последните години произходът на интервюто беше преразгледан след разследване през 2021 г., водено от лорд Дайсън, което заключи, че журналистът Мартин Башир е използвал фалшифицирани документи и измама, за да получи достъп до принцесата – схема, която ръководители на BBC по-късно се опитали да прикрият.

Башир я убедил, че да говори в „Панорама“ е единственият начин да си върне гласа, като подхранвал страховете ѝ с фалшиви твърдения, включително, че принц Чарлз искал да я убие и че часовникът на принц Уилям е бил превърнат в подслушвателно устройство.

„Тя беше крехка, а това я правеше уязвима към Башир“, казва Монктън, добавяйки, че не помагало и това, че Даяна „държеше всичко в себе си“. „Той ѝ беше казал, че не може да говори за това. Тя изключи хора от живота си заради него“, добавя тя.

Разследващият журналист Анди Уеб прекарал близо 20 години в разкриването на пълната истина

– първоначално пораждайки медийни публикации, а накрая провокирайки разследването на Дайсън, което, според него, пренебрегнало 25-годишното прикриване от страна на BBC.

Съвсем наскоро, през 2024 г., битката му за достъп до информация довела до освобождаването на хиляди допълнителни имейли на BBC, макар много да останали силно редактирани. Новата книга на Уеб, Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up – The Betrayal of Princess Diana, за първи път разкрива пълния обхват на манипулацията на Башир.

„Животът ѝ стана разкъсан“, казва Уеб пред PEOPLE. „Беше хаотичен период между интервюто и смъртта ѝ“.

Разкритията дълбоко разгневиха синовете на Даяна.

Принц Уилям, за когото Уеб казва, че има копие от книгата му, по-късно заяви, че интервюто подхранило „страха, параноята и изолацията“ на майка му, добавяйки: „Тя беше подведена не само от един пропаднал репортер, но и от ръководители в BBC, които предпочетоха да гледат настрани, вместо да зададат трудните въпроси. Тези провали… не само разочароваха майка ми и семейството ми; те разочароваха и обществото.“

Принц Хари беше още по-прям: „Нашата майка загуби живота си заради това“, каза той през 2021 г.

Въпреки това самата Даяна никога не научила цялата истина зад измамата, довела я до решението да седне за интервю с Башир. Когато пътувала до Гърция с Монктън през август 1997 г., тя не била уведомена за фалшифицираните банкови извлечения или манипулациите, които спечелили доверието ѝ. Но усещала трайната тежест на влиянието на интервюто върху синовете ѝ.

Братята поемат различни пътища като възрастни, но в това остават единни: майка им е била измамена и страданието ѝ е било засилено от сили извън нейния контрол.