Любопитно

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

Даяна споделила пред една от най-близките си приятелки лично признание за принцовете Уилям и Хари, към което така и не получила шанс да се върне

26 ноември 2025, 09:36
Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си
Принцеса Даяна   
Източник: GettyImages

Д есет дни преди смъртта си принцеса Даяна споделила нещо тихо и съкрушително пред една от най-близките си приятелки – лично признание за принцовете Уилям и Хари, към което така и не получила шанс да се върне.

По време на лятна ваканция в Гърция през август 1997 г. Даяна пътувала с близката си приятелка Роза Монктън – почивката, която по-късно щяла да се окаже последната им заедно. В един момент разговорът им се насочил към вече прочутото ѝ интервю за „Панорама“ от 1995 г. - телевизионният момент, който шокира света почти две години по-рано.

„Тя ми каза, че съжалява, че го е направила, заради вредата, която смяташе, че е нанесла на момчетата си“,

казва Монктън пред PEOPLE в корицата на списанието тази седмица.

Това било рядък и дълбоко личен размисъл върху излъчването от 20 ноември, което достигнало приблизително 200 милиона зрители по света. И то разкривало нещо съществено за Даяна в последните ѝ дни: нейното основно притеснение остава емоционалното благополучие на Уилям, тогава на 15 години, и Хари, на 12. Съжалението ѝ не било за това, което признала пред камера, а за това как може да е повлияло на двамата души, които обичала най-много.

Интервюто в предаването „Панорама“ от 1995 г. се превърна в едно от най-разследваните телевизионни излъчвания в съвременната история.

Откровеността на Даяна за изневярата в брака ѝ, борбата ѝ с булимията и живота ѝ в монархията, оставила дълбок отпечатък върху кралското семейство.

Но през последните години произходът на интервюто беше преразгледан след разследване през 2021 г., водено от лорд Дайсън, което заключи, че журналистът Мартин Башир е използвал фалшифицирани документи и измама, за да получи достъп до принцесата – схема, която ръководители на BBC по-късно се опитали да прикрият.

Башир я убедил, че да говори в „Панорама“ е единственият начин да си върне гласа, като подхранвал страховете ѝ с фалшиви твърдения, включително, че принц Чарлз искал да я убие и че часовникът на принц Уилям е бил превърнат в подслушвателно устройство.

„Тя беше крехка, а това я правеше уязвима към Башир“, казва Монктън, добавяйки, че не помагало и това, че Даяна „държеше всичко в себе си“. „Той ѝ беше казал, че не може да говори за това. Тя изключи хора от живота си заради него“, добавя тя.

Разследващият журналист Анди Уеб прекарал близо 20 години в разкриването на пълната истина

– първоначално пораждайки медийни публикации, а накрая провокирайки разследването на Дайсън, което, според него, пренебрегнало 25-годишното прикриване от страна на BBC.

Съвсем наскоро, през 2024 г., битката му за достъп до информация довела до освобождаването на хиляди допълнителни имейли на BBC, макар много да останали силно редактирани. Новата книга на Уеб, Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up – The Betrayal of Princess Diana, за първи път разкрива пълния обхват на манипулацията на Башир.

„Животът ѝ стана разкъсан“, казва Уеб пред PEOPLE. „Беше хаотичен период между интервюто и смъртта ѝ“.

Разкритията дълбоко разгневиха синовете на Даяна.

Принц Уилям, за когото Уеб казва, че има копие от книгата му, по-късно заяви, че интервюто подхранило „страха, параноята и изолацията“ на майка му, добавяйки: „Тя беше подведена не само от един пропаднал репортер, но и от ръководители в BBC, които предпочетоха да гледат настрани, вместо да зададат трудните въпроси. Тези провали… не само разочароваха майка ми и семейството ми; те разочароваха и обществото.“

Принц Хари беше още по-прям: „Нашата майка загуби живота си заради това“, каза той през 2021 г.

Въпреки това самата Даяна никога не научила цялата истина зад измамата, довела я до решението да седне за интервю с Башир. Когато пътувала до Гърция с Монктън през август 1997 г., тя не била уведомена за фалшифицираните банкови извлечения или манипулациите, които спечелили доверието ѝ. Но усещала трайната тежест на влиянието на интервюто върху синовете ѝ.

Братята поемат различни пътища като възрастни, но в това остават единни: майка им е била измамена и страданието ѝ е било засилено от сили извън нейния контрол.

По темата

Източник: PEOPLE    
принцеса Даяна интервю Панорама Мартин Башир принц Уилям и Хари измама на Башир Би Би Си скандал разследване Дайсън съжаление на Даяна кралско семейство фалшиви документи
Последвайте ни
КПКОНПИ разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПКОНПИ разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

Винилови подаръци

Винилови подаръци

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 4 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 4 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 4 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина звезда от „Бандата на Оушън“

Почина звезда от „Бандата на Оушън“

Любопитно Преди 13 минути

Актьорът и певец Майкъл ДеЛано е починал от сърдечен удар

Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Любопитно Преди 18 минути

"Мис Вселена Африка и Океания" се отказа от титлата си дни след финала

"Мис Вселена Африка и Океания" се отказа от титлата си дни след финала

Любопитно Преди 46 минути

Бригита Шабак също се отказа от титлата "Мис Вселена Естония" само дни след финала

<p>Кремъл потвърди посещението на Стив&nbsp;Уиткоф в Москва</p>

Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва

Свят Преди 53 минути

Той ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на Тръмп

<p>Хиляди останаха без дом след огромен пожар в Бангладеш</p>

Хиляди останаха без дом след огромен пожар в столицата на Бангладеш

Свят Преди 54 минути

Няма съобщения за жертви, но жителите казаха, че разрушенията са големи

,

Песков: Ще съобщим, ако има контакти между Путин и Орбан

Свят Преди 56 минути

"Ще съобщим за евентуални контакти", каза Песков

Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

Свят Преди 1 час

Кубинският външен министър Бурно Родригес заяви, че отстраняването на правителството на Мадуро би било в нарушение на Устава на ООН

Заловиха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

Заловиха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

България Преди 1 час

Мъжът е с влязла в сила присъда от три години лишаване от свобода за притежание и разпространение на наркотици

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

България Преди 1 час

"Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната", заяви лидерът на ГЕРБ

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Свят Преди 1 час

<p>Ще има ли коледни добавки за пенсионерите</p>

МС гласува коледните добавки към пенсиите

България Преди 1 час

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември могат да получат около 536 хиляди възрастни хора

Сър Киър Стармър в училището в Питърбъро

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Любопитно Преди 1 час

Премиерът на Великобритания се извини за поведението си при посещение в училище

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в град Кьолн

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

България Преди 2 часа

Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите", каза председателят на "Продължаваме Промяната"

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България Преди 2 часа

Вижте колко и какви стоки изнася България и в кои сектори сме световни първенци

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

България Преди 2 часа

При трагичния инцидент загинаха трима души, а 7-годишно момиче е в кома

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Ръждавичка от “Игри на волята”: Имам човек до себе си, искам дете в близкото бъдеще! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кейт Бекинсейл даде пример: момичета, готови ли сте за платформите от 25 см? (СНИМКИ)

Edna.bg

Спалети след обрата в Норвегия: Не беше лесно, домакините дишат по-лесно в този климат

Gong.bg

Ще надмине ли някой това постижение?

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната

Nova.bg