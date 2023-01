SZA оглавява класацията на "Билборд" за албуми

Р итъм енд блус певицата и носителка на "Грами" SZA за четвърта поредна седмица оглавява класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

‘SOS’ by SZA remains at #1 on the Billboard 200 for a fourth week with 125k units. pic.twitter.com/3PPpd6gndu