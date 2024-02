Създателят на "Двама мъже и половина" Чък Лори се развежда, плаща 5 млн. долара на бившата си

С ъздателят на „Двама мъже и половина“ Чък Лори и бившата му съпруга Ариел Лори уредиха условията на развода си.

Лори ще плати на уелнес инфлуенсърката 5 млн. долара според споразумението им за развод. Съдия нареди 1 милион долара да бъдат изплатени при изпълнение на решението, а останалите 4 милиона долара да бъдат изплатени в рамките на 30 дни, след като Ариел напусне имотите на Чък.

