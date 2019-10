Същество със 720 различни пола стана сензация

З оопаркът в Париж представи пред света своя нов обитател, наречен „капка”.

Многоглавата слуз (Physarum polycephalum ) е жълта на цвят разновидност на слузестата плесен. Прилича на гъба, но се държи като животно.

Живият организъм няма уста, стомах или очи, но притежава способността на открива и преработва храна.

Яркожълто на цвят, слузестото създание може да пълзи със скорост до 4 сантиметра в час. То няма мозък, но може да решава различни задачи. А ако бъде разрязано, може да съедини отново частите си.

Това не е нито растение, нито животно, нито гъба. Тази слуз не притежава мъжки или женски пол, а около 720 различни генетично обособени пола.

Способна е да се разпада на отделни организми, които после да се слеят обратно в един.

Подобни едноклетъчни същества са се появили преди около половин милиард години на Земята, но за първи път за тях се заговаря през май 1973 г., когато жителка на американския щат Тексас открива увеличаващо бързо размерите си жълто петно в задния двор на къщата си. Живият организъм с извънземна външност тогава става медийна сензация. Тексаската „капка” обаче загива малко по-късно.

Оттогава тези удивителни същества не спират да изумяват учените, които определят Physarum polycephalum като природна аномалия.

Биолог от Националния център за научни изследвания във Франция посочва, че слузта може да бъде обучена. Учените са успели да я научат да избягва вредните за нея вещества и след като повторили експеримента година по-късно, съществото демонстрирало усвоените навици.

Слузта може също така да решава различни проблеми, като да открива най-краткия път през лабиринт и дори да предвижда промените в обкръжаващата я среда.

Първоначално учените са отглеждали слузта в съд на Петри и са я хранили с овесена каша. След като достигнала определени размери, те я пресадили върху кората на дърво, от която е започнала да се храни.

В момента „капката” е преместена в терариум и може да бъде видяна от посетителите на зоопарка.

