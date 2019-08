П рекалено е странно, за да е измислица: НАСА е хранила хлебарки с част от ценните си лунни проби, донесени на Земята от Аполо 11. Освен това агенцията е хвърляла лунен прах в аквариум и е инжектирала мишки, разкрива сайтът „Лайв Сайънс“ (Live Science).

НАСА все още разполага с по-голямата част от лунните скали, които екипажът на Аполо 11 донесе у дома, но малка част от богатството на астронавтите е била използвана в малко известен, но жизненоважен набор от експерименти, които гарантирали, че пробите са безопасни за съхранение тук на Земята.

Учените били почти сигурни, че на Луната не живеят никакви потенциално опасни микроби, но не можеха да бъдат абсолютно сигурни.

И докато извличането на лунни скали беше невероятен дар за науката, на Земята това можеше да се окаже проклятие, ако се окажеше, че тези скали са опасни за земния живот. Ето защо, като част от подготовката за мисията, НАСА трябваше да състави програма за тестове.

„Трябваше да докажем, че няма да заразим с нещо не само хората, но и рибите, птиците, всякакви животни и растения. Трябваше да докажем, че няма да повлияем на нито един аспект от биосферата на Земята. Ето защо разработихме програма, която изпълнихме в продължение на три полета“, споделя Чарлз Бери, който отговаря за медицинските операции по време на мисиите Аполо.

There remain in storage several sealed lunar samples that haven't been opened since they left the Moon during Apollo. (📷 NASA JSC) pic.twitter.com/8a5WmvVa6H